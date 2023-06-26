Эксперт объяснила, какая зарплата светит работающим в выходной москвичам
Эксперт: москвичам, работающим в понедельник, должны платить как за обычный рабочий день
© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Понедельник, объявленный выходным, должен оплачиваться работающим москвичам как обычный рабочий день, сообщила РИА Новости ассистент кафедры трудового права МГУ Лейли Имранова.
"В данном случае нерабочий день будет оплачиваться как обычный рабочий день. Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем в понятиях, закрепленных в Трудовом кодексе РФ. При оформлении кадровых документов работодателям следует руководствоваться разъяснениями, опубликованными Минтрудом в ковидное время, и соответствующими локальными нормативными актами, разработанными в организациях", — отметила Имранова.
Она напомнила, что, согласно документу с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты России, для работников и работодателей "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года" были утверждены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем, исключение составляют органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, а также городские службы. Позднее в мэрии уточнили, что режим труда для сотрудников в нерабочий понедельник будут определять сами работодатели с учетом внутренних документов и трудовых соглашений.
В столице в субботу ввели режим контртеррористической операции, в городе отменили или перенесли все массовые мероприятия.