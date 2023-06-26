https://ria.ru/20230626/odkb-1880521260.html

Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ, заявили в МИД Казахстана

Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ, заявили в МИД Казахстана - РИА Новости, 26.06.2023

Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ, заявили в МИД Казахстана

Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ на фоне попытки мятежа в стране, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:28

2023-06-26T16:28

2023-06-26T16:40

в мире

россия

евгений пригожин

одкб

мид казахстана

попытка вооруженного мятежа

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АСТАНА, 26 июн - РИА Новости. Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ на фоне попытки мятежа в стране, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. "По линии министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи не запрашивалось. Официально не запрашивалось", - сказал он на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880359920.html

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в мире, россия, евгений пригожин, одкб, мид казахстана, попытка вооруженного мятежа