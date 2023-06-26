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Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ, заявили в МИД Казахстана - РИА Новости, 26.06.2023
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16:28 26.06.2023 (обновлено: 16:40 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/odkb-1880521260.html
Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ, заявили в МИД Казахстана
Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ, заявили в МИД Казахстана - РИА Новости, 26.06.2023
Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ, заявили в МИД Казахстана
Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ на фоне попытки мятежа в стране, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:28
2023-06-26T16:40
в мире
россия
евгений пригожин
одкб
мид казахстана
попытка вооруженного мятежа
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АСТАНА, 26 июн - РИА Новости. Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ на фоне попытки мятежа в стране, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. "По линии министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи не запрашивалось. Официально не запрашивалось", - сказал он на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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в мире, россия, евгений пригожин, одкб, мид казахстана, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Евгений Пригожин, ОДКБ, МИД Казахстана, Попытка вооруженного мятежа
Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ, заявили в МИД Казахстана

МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ из-за попытки мятежа в стране

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане
Здание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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АСТАНА, 26 июн - РИА Новости. Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ на фоне попытки мятежа в стране, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
«
"По линии министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи не запрашивалось. Официально не запрашивалось", - сказал он на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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В миреРоссияЕвгений ПригожинОДКБМИД КазахстанаПопытка вооруженного мятежа
 
 
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