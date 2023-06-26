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Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ во Франции - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/obuchenie-1880395793.html
Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ во Франции
Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ во Франции - РИА Новости, 26.06.2023
Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ во Франции
Украинский военнопленный рассказал в видео Минобороны РФ, что во Франции, куда его послали на подготовку, практически ничему не учили и водили под конвоем,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:18
2023-06-26T09:18
специальная военная операция на украине
франция
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал в видео Минобороны РФ, что во Франции, куда его послали на подготовку, практически ничему не учили и водили под конвоем, из-за чего он чувствовал себя "как в тюрьме". "Завезли во Францию, город или посёлок Сиссон, где-то 180 километров от Парижа. Водили под конвоем, сзади конвой, спереди конвой. Подай, не мешай, вот такие вещи говорили. Нас там ничему толком не учили. Медицина там была. Раз позволили пострелять, да и то холостыми патронами", - заявил Андрей Оранюк. Такие курсы сродни пребыванию в тюрьме, отметил пленный, инструкторы постоянно втолковывали, что Россия - это очень плохо и всех россиян нужно убивать. Также, по его словам, во Франции ему давали "пилюлечки", без которых военные чувствовали себя вялыми. Украинское же командование выдало Оранюку автомат, который через раз клинил, а некоторым предоставляли РПГ без ремня, носить который можно было только в руках. Питанием снабжали раз в день, а иногда и вовсе через день приносили четыре бутылки воды, две банки тушёнки, один сухпаёк и один хлеб на 10 человек. Те, кто спал после смены, не всегда были в курсе, что еду вообще приносили, пожаловался пленный. Другой пленный Андрей Тлустяк рассказал, что его "запихали в машину и забрали" в армию, когда он отводил своих детей в школу. После этого Тлустяка отправили в Литву, где практической подготовки не было, была преимущественно теоретическая. Им также рассказывали, что "чем больше русских мы убьём, тем свободнее будет Украина".
https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html
франция
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франция, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ во Франции

Украинский пленный Оранюк: на обучении во Франции не давали стрелять, водили под конвоем

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКолонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими
Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал в видео Минобороны РФ, что во Франции, куда его послали на подготовку, практически ничему не учили и водили под конвоем, из-за чего он чувствовал себя "как в тюрьме".
"Завезли во Францию, город или посёлок Сиссон, где-то 180 километров от Парижа. Водили под конвоем, сзади конвой, спереди конвой. Подай, не мешай, вот такие вещи говорили. Нас там ничему толком не учили. Медицина там была. Раз позволили пострелять, да и то холостыми патронами", - заявил Андрей Оранюк.
Такие курсы сродни пребыванию в тюрьме, отметил пленный, инструкторы постоянно втолковывали, что Россия - это очень плохо и всех россиян нужно убивать. Также, по его словам, во Франции ему давали "пилюлечки", без которых военные чувствовали себя вялыми.
Украинское же командование выдало Оранюку автомат, который через раз клинил, а некоторым предоставляли РПГ без ремня, носить который можно было только в руках. Питанием снабжали раз в день, а иногда и вовсе через день приносили четыре бутылки воды, две банки тушёнки, один сухпаёк и один хлеб на 10 человек. Те, кто спал после смены, не всегда были в курсе, что еду вообще приносили, пожаловался пленный.
Другой пленный Андрей Тлустяк рассказал, что его "запихали в машину и забрали" в армию, когда он отводил своих детей в школу. После этого Тлустяка отправили в Литву, где практической подготовки не было, была преимущественно теоретическая. Им также рассказывали, что "чем больше русских мы убьём, тем свободнее будет Украина".
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