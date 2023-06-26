https://ria.ru/20230626/obstrely-1880384369.html

ВСУ выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 26.06.2023

ВСУ выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T05:47

2023-06-26T05:47

2023-06-26T05:47

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04:30 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 04:50 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 05:00 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230626/letchiki-1880381363.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия