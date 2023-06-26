ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли два района Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21:30 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 ммиллиметров... 21:40 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.