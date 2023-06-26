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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.06.2023
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T00:30
2023-06-26T00:30
2023-06-26T00:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра, миномета 120 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 107 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк, Макеевка и Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении пяти мирных жителей в Киевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 38 обстрелов.
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию Донбасса