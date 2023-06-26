https://ria.ru/20230626/obstrel-1880439969.html

Украинские военные выпустили более 90 снарядов по Белгородской области

Украинские военные выпустили более 90 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 26.06.2023

Украинские военные выпустили более 90 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 90 различных снарядов, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:20

2023-06-26T12:20

2023-06-26T12:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 90 различных снарядов, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава области в своем телеграм-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 25 июня. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 91, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 24 июня, в регионе было обстреляно шесть приграничных районов и выпущено 80 боеприпасов. "В Белгородском районе из артиллерии обстреляно село Красный Хутор – зафиксировано 3 прилета. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередач. В селе Нехотеевка противник сбросил с беспилотников 6 гранат. Пострадавших и разрушений нет. По селу Журавлевка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 16, по селу Солнцевка - 8. Обошлось без последствий. В селе Наумовка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он уточнил, что в селе Долгое, расположенном в Валуйском городском округе, было зафиксировано 12 прилетов ствольной артиллерии. Кроме того, системой ПВО был сбит беспилотник противника, в село Бутырки было выпущено 3 противотанковых управляемых ракеты. Как сообщил губернатор, в районе села Тишанка Волоконовского района было выпущено 11 артиллерийских снарядов. В Грайворонском горокруге на окраине села Дроновка беспилотник сбросил одно взрывное устройство, а также по окраине села выпущен минометный снаряд. В села Новостроевка противник сбросил два взрывных устройства при помощи беспилотника. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – 5, по селу Белянка – 7. Из миномета обстрелян МАПП Шебекино – зафиксировано 3 прилета", - проинформировал Гладков, добавив, что в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, украина