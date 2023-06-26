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ВСУ выпустили по Херсонской области около ста снарядов - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:14 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/obstrel-1880411195.html
ВСУ выпустили по Херсонской области около ста снарядов
ВСУ выпустили по Херсонской области около ста снарядов - РИА Новости, 26.06.2023
ВСУ выпустили по Херсонской области около ста снарядов
Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области около ста снарядов, сообщает администрация Новокаховского городского... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:14
2023-06-26T10:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области около ста снарядов, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале. "Под удары ствольной артиллерии за минувшие сутки попали Алешки, Казачьи Лагеря, Крынки, Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка. Всего противником выпущено 94 снаряда", - говорится в сообщении. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
https://ria.ru/20230625/zaschita-1880308905.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
ВСУ выпустили по Херсонской области около ста снарядов

ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области около ста снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖенщина в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, пострадавшем после разрушения Каховской ГЭС
Женщина в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, пострадавшем после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Женщина в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, пострадавшем после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области около ста снарядов, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале.
"Под удары ствольной артиллерии за минувшие сутки попали Алешки, Казачьи Лагеря, Крынки, Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка. Всего противником выпущено 94 снаряда", - говорится в сообщении.
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаПроисшествия
 
 
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