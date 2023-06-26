https://ria.ru/20230626/obstrel-1880411195.html

ВСУ выпустили по Херсонской области около ста снарядов

ВСУ выпустили по Херсонской области около ста снарядов - РИА Новости, 26.06.2023

ВСУ выпустили по Херсонской области около ста снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области около ста снарядов, сообщает администрация Новокаховского городского... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:14

2023-06-26T10:14

2023-06-26T10:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области около ста снарядов, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале. "Под удары ствольной артиллерии за минувшие сутки попали Алешки, Казачьи Лагеря, Крынки, Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка. Всего противником выпущено 94 снаряда", - говорится в сообщении. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

https://ria.ru/20230625/zaschita-1880308905.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия