https://ria.ru/20230626/oae-1880485415.html

Россияне раскупают путевки в ОАЭ на лето

Россияне раскупают путевки в ОАЭ на лето - РИА Новости, 26.06.2023

Россияне раскупают путевки в ОАЭ на лето

Популярность курортов ОАЭ выросла в четыре раза, наиболее востребованным курортом стал Дубай, сообщает Travelata.ru в пресс-релизе, который имеется в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:10

2023-06-26T17:10

2023-06-26T17:10

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

оаэ

дубай

шарджа (эмират)

рас-эль-хайма (эмират)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839763003_0:421:2893:2048_1920x0_80_0_0_c31ffd5b6ff7bc12efed0c4ce21d507a.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Популярность курортов ОАЭ выросла в четыре раза, наиболее востребованным курортом стал Дубай, сообщает Travelata.ru в пресс-релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.Такие выводы сделали аналитики интернет-магазина туров. Согласно статистике, несмотря на высокую температуру летом на Аравийском полуострове, отдыхающие готовы проводить там время. При этом средний чек путешествия в ОАЭ снизился со 150 до 125 тысяч рублей за тур. Теперь это направление составляет конкуренцию турецким курортам.Основной поток туристов из России выбирает Дубай – 53 процента от всех, кто приобрел туры в ОАЭ через сервис. Средняя цена поездки – 120 тысяч рублей, в прошлом году эта цифра была около 127 тысяч.На втором месте курорт Рас-эль-Хайма, там планируют провести отпуск 14 процентов россиян из тех, кто выбрал ОАЭ. Они заплатят за это в среднем 179 тысяч рублей. В прошлом году это направление было почти так же популярно и стоило дешевле – 161 тысячу рублей.Шарджу выбрали для своего летнего отдыха десятая часть россиян, что вдвое больше, чем в 2022-м. Цена на такой отпуск снизилась со 138 до 115 тысяч рублей. Аджман потерял за год своих поклонников, его доля снизилась с 23 до девяти процентов, а цена немного подросла – со 140 до 144 тысяч рублей.Замыкает пятерку популярных арабских курортов Фуджейра (семь процентов). В прошлом году там побывал всего на один процент больше туристов, чем планирует в этом сезоне. Цена на отдых подросла со 181 тысячи рублей до 184.Чаще всего российские туристы выбирают для себя отдых в отелях категории "четыре звезды", а вот питание – или только завтраки, или завтраки плюс ужины. "Все включено" отстает от того уровня, который наблюдается в Турции."Эмираты могут составить полноценную конкуренцию турецким курортам. Всего за один год спрос на это направление увеличился в четыре раза, – говорит Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru. – Эти цифры отражают ситуацию только в летний период, когда в регионе слишком жарко, и обычно туристы избегают поездок в данном направлении". Аналитики отмечают, что отдыхающие не так часто, как в турецких отелях, выбирают питание "Все включено". Цена на такой сервис довольно высокая по сравнению с Турцией. Кроме того, в ОАЭ сосредоточено огромное количество известных ресторанов, в том числе со звездами Michelin, которые привлекают туристов.

https://ria.ru/20230622/turist-1879554435.html

оаэ

дубай

шарджа (эмират)

рас-эль-хайма (эмират)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, оаэ, дубай, шарджа (эмират), рас-эль-хайма (эмират), куда можно лететь, отдых на море