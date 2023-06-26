https://ria.ru/20230626/nerpy-1880521505.html

В Ладожское озеро выпустили двух нерп после лечения в Петербурге

В Ладожское озеро выпустили двух нерп после лечения в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2023

В Ладожское озеро выпустили двух нерп после лечения в Петербурге

Двух кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:30

2023-06-26T16:30

2023-06-26T16:30

ладожское озеро

санкт-петербург

гуп «водоканал санкт-петербурга

фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Двух кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "26 июня Фонд друзей балтийской нерпы совместно с "Водоканалом Санкт-Петербурга" провели еще один важный "выпускной" в новом сезоне. В дикую природу вернулись представители редкого и уязвимого вида морских млекопитающих нашего региона – ладожские нерпята Лавров и Мартын Крестовский", - говорится в сообщении. Нерпята появились в Центре реабилитации морских млекопитающих в апреле, после того как их заметили прохожие на набережной Мартынова на Крестовском острове и в деревне Лаврово. Животные находились в тяжелом состоянии и были сильно истощены. Отмечается, что сейчас нерпы чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни. Оба пациента сегодня весят около 17 килограммов. "Для нерп сейчас самое лучшее время для начала самостоятельной жизни, потому что вода очень теплая, очень много молодой рыбы. Примерно 1,5 месяца в озере не будет штормов, поэтому у детенышей есть время, чтобы спокойно адаптироваться в естественной среде обитания", – отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время в специализированном Центре помощи на территории Водоканала проходят реабилитацию четыре ладожских кольчатых нерпы. Все они здоровы, и их восстановление выходит на финишную прямую. Сейчас нерпы набирают вес и готовятся к своему "выпускному". В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20230613/baykal-1877795332.html

https://ria.ru/20230123/tyuleni-1846720089.html

ладожское озеро

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ладожское озеро, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы