https://ria.ru/20230626/nefteprodukty-1880474116.html
Посол Белоруссии рассказал о планах по поставкам нефтепродуктов в Россию
Посол Белоруссии рассказал о планах по поставкам нефтепродуктов в Россию - РИА Новости, 26.06.2023
Посол Белоруссии рассказал о планах по поставкам нефтепродуктов в Россию
Белоруссия в 2023 году планирует поставить в Россию около 1 миллиона тонн нефтепродуктов, чего никогда не было, заявил РИА Новости в первом интервью в должности РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:34
2023-06-26T14:34
2023-06-26T14:34
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия в 2023 году планирует поставить в Россию около 1 миллиона тонн нефтепродуктов, чего никогда не было, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Мы никогда традиционно свои нефтепродукты в Россию не поставляли. Но в этом году поставки белорусских нефтепродуктов в Россию могут достичь миллиона тонн из нашего традиционного общего экспортного объема 6-7 миллионов тонн. Никогда такого не было", - сказал белорусский дипломат. По его словам, поставки нефтепродуктов в Россию - большое подспорье для белорусских нефтетрейдеров.
https://ria.ru/20230622/ekonomika-1879811370.html
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экономика, россия, белоруссия, в мире
Экономика, Россия, Белоруссия, В мире
Посол Белоруссии рассказал о планах по поставкам нефтепродуктов в Россию
Посол Белоруссии Крутой: Минск планирует поставить в Россию миллион тонн нефтепродуктов