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В России придумали многозадачный двигатель для космических аппаратов - РИА Новости, 26.06.2023
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Наука
 
15:08 26.06.2023 (обновлено: 15:09 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/nauka-1879853078.html
В России придумали многозадачный двигатель для космических аппаратов
В России придумали многозадачный двигатель для космических аппаратов - РИА Новости, 26.06.2023
В России придумали многозадачный двигатель для космических аппаратов
Улучшить характеристики малых космических аппаратов и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников позволят спроектированные в России двигательные... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:08
2023-06-26T15:09
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
космос - риа наука
россия
омский государственный технический университет (омгту)
омск
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Улучшить характеристики малых космических аппаратов и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников позволят спроектированные в России двигательные установки, считают в Омском техническом университете (ОмГТУ). Результаты исследования опубликованы в ряде научных изданий, например в журнале Динамика систем, механизмов и машин.Малые космические аппараты (МКА) могут весить от 1 до 500 кг. Они используются для широкого круга научных и прикладных задач, в частности для дистанционного зондирования Земли, космического мониторинга и других, рассказали в Омском политехе.Такие аппараты работают на низких околоземных орбитах, где велико влияние земного притяжения. Поэтому для их поддержания и должного функционала МКА необходимы соответствующие двигательные установки.&quot;Для последних особенно значим запас характеристической скорости, то есть той, которая необходима для совершения различных маневров. Не менее важно учесть в конструкции достаточный топливный резерв, малое энергопотребление и небольшие габариты двигателя&quot;, – пояснил старший преподаватель кафедры авиа- и ракетостроения ОмГТУ Антон Лукьянчик.К примеру, автоматика, электроклапаны, микродвигатель остаются неизменными, а топливная система в виде бака и трубопроводов комплектуется под конкретные цели. Это и обеспечивает больший запас характеристической скорости для орбитального маневрирования. Также благодаря ряду инженерных решений возрастает надежность, снижается масса, уменьшается время создания двигательных установок, продолжил Лукьянчик.Сейчас в качестве топлива для двигательных установок используются различные фреоны, изобутан и другие вредоносные для человека газы. Вместе с тем исследователями ОмГТУ предложена конструкция, которая может работать на полностью безопасной для человека спирто-водяной смеси."Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги", – конкретизировал Лукьянчик.Ученый обратил внимание, что необходимые комплектующие для создания опытных образцов двигательной установки были получены университетом в конце 2022 года в рамках программы "Приоритет-2030". Сейчас специалисты занимаются их сборкой, а уже к концу текущего года они планируют провести испытания в вакуумной камере.
https://ria.ru/20230325/vostochnyy-1860543128.html
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россия
омск
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навигатор абитуриента, университетская наука, космос - риа наука, россия, омский государственный технический университет (омгту), омск
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Космос - РИА Наука, Россия, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омск

В России придумали многозадачный двигатель для космических аппаратов

© Фото : пресс-служба ОмГТУКорректирующая двигательная установка на фреоне для МКА массой 10 кг
Корректирующая двигательная установка на фреоне для МКА массой 10 кг - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Улучшить характеристики малых космических аппаратов и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников позволят спроектированные в России двигательные установки, считают в Омском техническом университете (ОмГТУ). Результаты исследования опубликованы в ряде научных изданий, например в журнале Динамика систем, механизмов и машин.
Малые космические аппараты (МКА) могут весить от 1 до 500 кг. Они используются для широкого круга научных и прикладных задач, в частности для дистанционного зондирования Земли, космического мониторинга и других, рассказали в Омском политехе.
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Такие аппараты работают на низких околоземных орбитах, где велико влияние земного притяжения. Поэтому для их поддержания и должного функционала МКА необходимы соответствующие двигательные установки.
«

"Для последних особенно значим запас характеристической скорости, то есть той, которая необходима для совершения различных маневров. Не менее важно учесть в конструкции достаточный топливный резерв, малое энергопотребление и небольшие габариты двигателя", – пояснил старший преподаватель кафедры авиа- и ракетостроения ОмГТУ Антон Лукьянчик.

© Фото : пресс-служба ОмГТУ

П.В. Степень (старший преподаватель кафедры "Авиа- и ракетостроение") показывает конструкцию двигательной установки

Степень П.В. (старший преподаватель кафедры Авиа- и ракетостроение) Рассказывает студентом о конструкции двигательной установки

П.В. Степень (старший преподаватель кафедры "Авиа- и ракетостроение") показывает конструкцию двигательной установки

© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУ

Антон Лукьянчик с корректирующей двигательной установкой

Лукьянчик А.И. с корректирующей двигательной установкой

Антон Лукьянчик с корректирующей двигательной установкой

© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУРазработка макета корпуса МКА для двигательной установки
Разработка макета корпуса МКА для двигательной установки
Разработка макета корпуса МКА для двигательной установки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУСтуденты изучают конструкцию двигательной установки
Студенты изучают конструкцию двигательной установки
Студенты изучают конструкцию двигательной установки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4

П.В. Степень (старший преподаватель кафедры "Авиа- и ракетостроение") показывает конструкцию двигательной установки

© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4

Антон Лукьянчик с корректирующей двигательной установкой

© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
Разработка макета корпуса МКА для двигательной установки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
Студенты изучают конструкцию двигательной установки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4
К примеру, автоматика, электроклапаны, микродвигатель остаются неизменными, а топливная система в виде бака и трубопроводов комплектуется под конкретные цели. Это и обеспечивает больший запас характеристической скорости для орбитального маневрирования. Также благодаря ряду инженерных решений возрастает надежность, снижается масса, уменьшается время создания двигательных установок, продолжил Лукьянчик.
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Сейчас в качестве топлива для двигательных установок используются различные фреоны, изобутан и другие вредоносные для человека газы. Вместе с тем исследователями ОмГТУ предложена конструкция, которая может работать на полностью безопасной для человека спирто-водяной смеси.
"Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги", – конкретизировал Лукьянчик.
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Ученый обратил внимание, что необходимые комплектующие для создания опытных образцов двигательной установки были получены университетом в конце 2022 года в рамках программы "Приоритет-2030". Сейчас специалисты занимаются их сборкой, а уже к концу текущего года они планируют провести испытания в вакуумной камере.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаКосмос - РИА НаукаРоссияОмский государственный технический университет (ОмГТУ)Омск
 
 
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