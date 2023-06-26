https://ria.ru/20230626/nauka-1879853078.html

В России придумали многозадачный двигатель для космических аппаратов

В России придумали многозадачный двигатель для космических аппаратов - РИА Новости, 26.06.2023

В России придумали многозадачный двигатель для космических аппаратов

Улучшить характеристики малых космических аппаратов и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников позволят спроектированные в России двигательные... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:08

2023-06-26T15:08

2023-06-26T15:09

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

космос - риа наука

россия

омский государственный технический университет (омгту)

омск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879844998_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b8876ec08dc72d7a13694ba8ae59dac5.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Улучшить характеристики малых космических аппаратов и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников позволят спроектированные в России двигательные установки, считают в Омском техническом университете (ОмГТУ). Результаты исследования опубликованы в ряде научных изданий, например в журнале Динамика систем, механизмов и машин.Малые космические аппараты (МКА) могут весить от 1 до 500 кг. Они используются для широкого круга научных и прикладных задач, в частности для дистанционного зондирования Земли, космического мониторинга и других, рассказали в Омском политехе.Такие аппараты работают на низких околоземных орбитах, где велико влияние земного притяжения. Поэтому для их поддержания и должного функционала МКА необходимы соответствующие двигательные установки."Для последних особенно значим запас характеристической скорости, то есть той, которая необходима для совершения различных маневров. Не менее важно учесть в конструкции достаточный топливный резерв, малое энергопотребление и небольшие габариты двигателя", – пояснил старший преподаватель кафедры авиа- и ракетостроения ОмГТУ Антон Лукьянчик.К примеру, автоматика, электроклапаны, микродвигатель остаются неизменными, а топливная система в виде бака и трубопроводов комплектуется под конкретные цели. Это и обеспечивает больший запас характеристической скорости для орбитального маневрирования. Также благодаря ряду инженерных решений возрастает надежность, снижается масса, уменьшается время создания двигательных установок, продолжил Лукьянчик.Сейчас в качестве топлива для двигательных установок используются различные фреоны, изобутан и другие вредоносные для человека газы. Вместе с тем исследователями ОмГТУ предложена конструкция, которая может работать на полностью безопасной для человека спирто-водяной смеси."Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги", – конкретизировал Лукьянчик.Ученый обратил внимание, что необходимые комплектующие для создания опытных образцов двигательной установки были получены университетом в конце 2022 года в рамках программы "Приоритет-2030". Сейчас специалисты занимаются их сборкой, а уже к концу текущего года они планируют провести испытания в вакуумной камере.

https://ria.ru/20230325/vostochnyy-1860543128.html

https://ria.ru/20221213/omgtu-1837148212.html

https://ria.ru/20230413/svyaz-1865012073.html

россия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, космос - риа наука, россия, омский государственный технический университет (омгту), омск