Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО вооружить восточный фланг из-за событий в России
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО укрепить восточный фланг на фоне событий минувших выходных в России.
В понедельник в Люксембурге проходит заседание глав МИД стран ЕС, на котором последние события в РФ станут, как ожидается, одной из центральных тем в повестке.
"Мы определенно очень настойчиво просим наших союзников посмотреть на нашу ситуацию <...> и выработать очень конкретные планы по вооружению стран на восточном фланге, особенно тех, что граничат с Россией и Белоруссией", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом заседания, обсуждая последние события в РФ. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По его словам, хорошей возможностью для такого решения станет саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.