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Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО - РИА Новости, 26.06.2023
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13:41 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/nato-1880461156.html
Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО
Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО - РИА Новости, 26.06.2023
Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО укрепить восточный фланг на фоне событий минувших выходных в России. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:41
2023-06-26T13:41
евгений пригожин
владимир путин
александр лукашенко
евросоюз
нато
еврокомиссия
россия
белоруссия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО укрепить восточный фланг на фоне событий минувших выходных в России. В понедельник в Люксембурге проходит заседание глав МИД стран ЕС, на котором последние события в РФ станут, как ожидается, одной из центральных тем в повестке. "Мы определенно очень настойчиво просим наших союзников посмотреть на нашу ситуацию &lt;...&gt; и выработать очень конкретные планы по вооружению стран на восточном фланге, особенно тех, что граничат с Россией и Белоруссией", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом заседания, обсуждая последние события в РФ. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его словам, хорошей возможностью для такого решения станет саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230623/senatory-1879928628.html
https://ria.ru/20230615/nato-1878434707.html
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евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, евросоюз, нато, еврокомиссия, россия, белоруссия, литва
Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Россия, Белоруссия, Литва
Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО вооружить восточный фланг из-за событий в России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО укрепить восточный фланг на фоне событий минувших выходных в России.
В понедельник в Люксембурге проходит заседание глав МИД стран ЕС, на котором последние события в РФ станут, как ожидается, одной из центральных тем в повестке.
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"Мы определенно очень настойчиво просим наших союзников посмотреть на нашу ситуацию <...> и выработать очень конкретные планы по вооружению стран на восточном фланге, особенно тех, что граничат с Россией и Белоруссией", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом заседания, обсуждая последние события в РФ. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По его словам, хорошей возможностью для такого решения станет саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
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Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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