https://ria.ru/20230626/nato-1880461156.html

Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО

Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО - РИА Новости, 26.06.2023

Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО укрепить восточный фланг на фоне событий минувших выходных в России. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:41

2023-06-26T13:41

2023-06-26T13:41

евгений пригожин

владимир путин

александр лукашенко

евросоюз

нато

еврокомиссия

россия

белоруссия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО укрепить восточный фланг на фоне событий минувших выходных в России. В понедельник в Люксембурге проходит заседание глав МИД стран ЕС, на котором последние события в РФ станут, как ожидается, одной из центральных тем в повестке. "Мы определенно очень настойчиво просим наших союзников посмотреть на нашу ситуацию <...> и выработать очень конкретные планы по вооружению стран на восточном фланге, особенно тех, что граничат с Россией и Белоруссией", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом заседания, обсуждая последние события в РФ. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его словам, хорошей возможностью для такого решения станет саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230623/senatory-1879928628.html

https://ria.ru/20230615/nato-1878434707.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, евросоюз, нато, еврокомиссия, россия, белоруссия, литва