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Столтенберг назвал события в России ее внутренним делом - РИА Новости, 26.06.2023
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11:26 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/nato-1880430452.html
Столтенберг назвал события в России ее внутренним делом
Столтенберг назвал события в России ее внутренним делом - РИА Новости, 26.06.2023
Столтенберг назвал события в России ее внутренним делом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе следят за событиями в России и считают их ее внутренним делом. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:26
2023-06-26T11:26
в мире
россия
евгений пригожин
владимир путин
нато
попытка вооруженного мятежа
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе следят за событиями в России и считают их ее внутренним делом. "Мы следим за ситуацией в России. События, произошедшие в выходные, - это внутреннее российское дело. Но также это и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин", - сказал он во время визита в Литву, где готовится саммит НАТО. Столтенберг также вновь заявил о важности продолжения поддержки Украины. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
https://ria.ru/20230625/vagner-1880339975.html
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в мире, россия, евгений пригожин, владимир путин, нато, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, НАТО, Попытка вооруженного мятежа
Столтенберг назвал события в России ее внутренним делом

Столтенберг: НАТО следит за событиями в России, но считает их ее внутренним делом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе следят за событиями в России и считают их ее внутренним делом.
"Мы следим за ситуацией в России. События, произошедшие в выходные, - это внутреннее российское дело. Но также это и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин", - сказал он во время визита в Литву, где готовится саммит НАТО. Столтенберг также вновь заявил о важности продолжения поддержки Украины.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
25 июня, 01:05
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
Вчера, 08:00
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Бронетехника ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
25 июня, 17:01
 
В миреРоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинНАТОПопытка вооруженного мятежа
 
 
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