Столтенберг назвал события в России ее внутренним делом
Столтенберг: НАТО следит за событиями в России, но считает их ее внутренним делом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе следят за событиями в России и считают их ее внутренним делом.
"Мы следим за ситуацией в России. События, произошедшие в выходные, - это внутреннее российское дело. Но также это и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин", - сказал он во время визита в Литву, где готовится саммит НАТО. Столтенберг также вновь заявил о важности продолжения поддержки Украины.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.