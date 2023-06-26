https://ria.ru/20230626/nato-1880430452.html

Столтенберг назвал события в России ее внутренним делом

Столтенберг назвал события в России ее внутренним делом - РИА Новости, 26.06.2023

Столтенберг назвал события в России ее внутренним делом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе следят за событиями в России и считают их ее внутренним делом. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:26

2023-06-26T11:26

2023-06-26T11:26

в мире

россия

евгений пригожин

владимир путин

нато

попытка вооруженного мятежа

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе следят за событиями в России и считают их ее внутренним делом. "Мы следим за ситуацией в России. События, произошедшие в выходные, - это внутреннее российское дело. Но также это и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин", - сказал он во время визита в Литву, где готовится саммит НАТО. Столтенберг также вновь заявил о важности продолжения поддержки Украины. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230625/vagner-1880339975.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евгений пригожин, владимир путин, нато, попытка вооруженного мятежа