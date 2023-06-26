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Бюджетный комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль - РИА Новости, 26.06.2023
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17:58 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/nalogi-1880549795.html
Бюджетный комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль
Бюджетный комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль - РИА Новости, 26.06.2023
Бюджетный комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесенный правительством РФ. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:58
2023-06-26T17:58
экономика
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесенный правительством РФ. В целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль освобождаются и компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин. Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет. Власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счет налога на сверхприбыль 300 миллиардов рублей. Предполагается, что средства от этого налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.Бюджетный комитет также рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект-спутник, который закрепляет в Налоговом кодексе возможность установления федеральными законами налогов разового характера, то есть налога на сверхприбыль. На рассмотрение Госдумы оба законопроекта планируется вынести 28 июня.
https://ria.ru/20230626/vagner-1880507380.html
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экономика, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Бюджетный комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль

Бюджетный комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль крупных компаний

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесенный правительством РФ.
В целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей.
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Не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль освобождаются и компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.
Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.
Власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счет налога на сверхприбыль 300 миллиардов рублей. Предполагается, что средства от этого налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.
Бюджетный комитет также рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект-спутник, который закрепляет в Налоговом кодексе возможность установления федеральными законами налогов разового характера, то есть налога на сверхприбыль. На рассмотрение Госдумы оба законопроекта планируется вынести 28 июня.
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