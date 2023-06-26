Белоусов заявил о росте спроса на наличные в субботу на 30 процентов
Белоусов заявил о стабилизации ситуации с наличными после роста спроса на 30 процентов
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спрос на наличные деньги в субботу вырос в 15 субъектах России в среднем на 30%, а в южных регионах - на 70-80%, при этом внештатной ситуации удалось избежать, а сейчас уже обстановка стабилизировалась, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Начну с ситуации с банками, спросом на наличную валюту и наличность. Примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса - в среднем оно составило порядка 30%, но наиболее активно рос спрос на наличность в южных регионах: Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах - там спрос вырос примерно на 70-80%", - сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Белоусов подчеркнул, что благодаря ЦБ и увеличению объемов "подкрепления" банков наличностью примерно в три раза удалось полностью избежать нарушений штатной ситуации в этой сфере. "Уже в воскресенье спрос пошел на убыль, сейчас обстановка полностью стабилизировалась", - заключил он.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.