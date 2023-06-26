https://ria.ru/20230626/nalichnye-1880450974.html

Белоусов заявил о росте спроса на наличные в субботу на 30 процентов

Белоусов заявил о росте спроса на наличные в субботу на 30 процентов - РИА Новости, 26.06.2023

Белоусов заявил о росте спроса на наличные в субботу на 30 процентов

Спрос на наличные деньги в субботу вырос в 15 субъектах России в среднем на 30%, а в южных регионах - на 70-80%, при этом внештатной ситуации удалось избежать,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:07

2023-06-26T13:07

2023-06-26T13:07

россия

андрей белоусов

центральный банк рф (цб рф)

попытка вооруженного мятежа

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спрос на наличные деньги в субботу вырос в 15 субъектах России в среднем на 30%, а в южных регионах - на 70-80%, при этом внештатной ситуации удалось избежать, а сейчас уже обстановка стабилизировалась, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "Начну с ситуации с банками, спросом на наличную валюту и наличность. Примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса - в среднем оно составило порядка 30%, но наиболее активно рос спрос на наличность в южных регионах: Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах - там спрос вырос примерно на 70-80%", - сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Белоусов подчеркнул, что благодаря ЦБ и увеличению объемов "подкрепления" банков наличностью примерно в три раза удалось полностью избежать нарушений штатной ситуации в этой сфере. "Уже в воскресенье спрос пошел на убыль, сейчас обстановка полностью стабилизировалась", - заключил он. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880261736.html

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россия, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф), попытка вооруженного мятежа, экономика