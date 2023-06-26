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Премьер Канады прокомментировал попытку мятежа Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
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17:21 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880539764.html
Премьер Канады прокомментировал попытку мятежа Пригожина
Премьер Канады прокомментировал попытку мятежа Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Премьер Канады прокомментировал попытку мятежа Пригожина
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал мятеж лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина внутренним делом России, с которым ей предстоит разбираться самой. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:21
2023-06-26T17:21
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
джастин трюдо
владимир путин
белоруссия
канада
россия
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал мятеж лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина внутренним делом России, с которым ей предстоит разбираться самой. "Очевидно, что это внутреннее дело России, и ей самой с ним разбираться", - сказал Трюдо журналистам во время посещения Исландии, трансляция велась по канадскому телевидению. Он добавил, что западные союзники обсуждают "возможные вызовы и возможные последствия для нашей безопасности, безопасности наших людей и глобальной стабильности". "У всех много вопросов, что это на самом деле означает, но у нас пока не очень много ответов, а избыточные спекуляции прямо сейчас, я думаю, возможно, чрезвычайно контрпродуктивны", - добавил Трюдо. Он призвал продолжать поддержку Украины. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/lavrov-1880497174.html
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попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, джастин трюдо, владимир путин, белоруссия, канада, россия
Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин, Джастин Трюдо, Владимир Путин, Белоруссия, Канада, Россия
Премьер Канады прокомментировал попытку мятежа Пригожина

Премьер Канады Трюдо назвал попытку мятежа Пригожина внутренним делом России

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал мятеж лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина внутренним делом России, с которым ей предстоит разбираться самой.
"Очевидно, что это внутреннее дело России, и ей самой с ним разбираться", - сказал Трюдо журналистам во время посещения Исландии, трансляция велась по канадскому телевидению.
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Он добавил, что западные союзники обсуждают "возможные вызовы и возможные последствия для нашей безопасности, безопасности наших людей и глобальной стабильности".
"У всех много вопросов, что это на самом деле означает, но у нас пока не очень много ответов, а избыточные спекуляции прямо сейчас, я думаю, возможно, чрезвычайно контрпродуктивны", - добавил Трюдо.
Он призвал продолжать поддержку Украины.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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Попытка вооруженного мятежаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Евгений ПригожинДжастин ТрюдоВладимир ПутинБелоруссияКанадаРоссия
 
 
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