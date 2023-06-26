Премьер Канады прокомментировал попытку мятежа Пригожина
Премьер Канады Трюдо назвал попытку мятежа Пригожина внутренним делом России
© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал мятеж лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина внутренним делом России, с которым ей предстоит разбираться самой.
"Очевидно, что это внутреннее дело России, и ей самой с ним разбираться", - сказал Трюдо журналистам во время посещения Исландии, трансляция велась по канадскому телевидению.
Он добавил, что западные союзники обсуждают "возможные вызовы и возможные последствия для нашей безопасности, безопасности наших людей и глобальной стабильности".
"У всех много вопросов, что это на самом деле означает, но у нас пока не очень много ответов, а избыточные спекуляции прямо сейчас, я думаю, возможно, чрезвычайно контрпродуктивны", - добавил Трюдо.
Он призвал продолжать поддержку Украины.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.