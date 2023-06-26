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Лавров ответил на вопрос об участии зарубежных разведок в мятеже Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 26.06.2023 (обновлено: 16:25 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880519913.html
Лавров ответил на вопрос об участии зарубежных разведок в мятеже Пригожина
Лавров ответил на вопрос об участии зарубежных разведок в мятеже Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров ответил на вопрос об участии зарубежных разведок в мятеже Пригожина
Российские спецслужбы уже разбираются, были ли замешаны украинские или западные разведслужбы к мятежу Евгения Пригожина в минувшую субботу, заявил министр... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:24
2023-06-26T16:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские спецслужбы уже разбираются, были ли замешаны украинские или западные разведслужбы к мятежу Евгения Пригожина в минувшую субботу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях, но у нас есть такие структуры, и уверяю вас, они уже в этом разбираются", - сказал Лавров в интервью RT, отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что ни украинские, ни западные разведслужбы не были замешаны в субботних событиях. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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безопасность, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, ЧВК "Вагнер"
Лавров ответил на вопрос об участии зарубежных разведок в мятеже Пригожина

Лавров: спецслужбы разбираются, участвовали ли зарубежные разведки в мятеже Пригожина

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бронетехника ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские спецслужбы уже разбираются, были ли замешаны украинские или западные разведслужбы к мятежу Евгения Пригожина в минувшую субботу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях, но у нас есть такие структуры, и уверяю вас, они уже в этом разбираются", - сказал Лавров в интервью RT, отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что ни украинские, ни западные разведслужбы не были замешаны в субботних событиях.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
Вчера, 08:00
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евгений ПригожинПопытка вооруженного мятежаЧВК "Вагнер"
 
 
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