https://ria.ru/20230626/mvf-1880392149.html
Директор от России в МВФ рассказал о трудностях фонда с кредитованием
Директор от России в МВФ рассказал о трудностях фонда с кредитованием - РИА Новости, 26.06.2023
Директор от России в МВФ рассказал о трудностях фонда с кредитованием
Международный валютный фонд испытывает значительные трудности с предоставлением новых кредитов, поскольку у многих стран с низким и средним уровнем дохода... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:49
2023-06-26T08:49
2023-06-26T08:49
экономика
россия
алексей можин
мвф
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд испытывает значительные трудности с предоставлением новых кредитов, поскольку у многих стран с низким и средним уровнем дохода зашкаливает госдолг, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости. "Поскольку фонд дает деньги в долг, то получается, что кредиты фонда приводят к дальнейшему увеличению госдолга этих стран", - сказал он. По его словам, у МВФ достаточно средств для поддержки нуждающихся государств, однако многие из них оказались в тяжелейшем долговом кризисе. Таким образом, возникает необходимость "понизить госдолг, реструктурировать его, частично списать", что затрудняется наличием разных категорий кредиторов, включая международные организации, отдельные страны, предоставившие двусторонние межгосударственные кредиты, и коммерческих кредиторов, которые просто покупают гособлигации. "Мы даже не знаем названия этих коммерческих кредиторов, потому что они заставляют власти стран при предоставлении кредитов подписывать, так называемые соглашения о конфиденциальности. В основном это американские небанковские финансовые организации, такие как фонды управления активами", - добавил он.
https://ria.ru/20230626/mvf-1880391639.html
https://ria.ru/20230626/mvf-1880391493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей можин, мвф
Экономика, Россия, Алексей Можин, МВФ
Директор от России в МВФ рассказал о трудностях фонда с кредитованием
Директор от России в МВФ Можин: фонд испытывает трудности с предоставлением кредитов
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд испытывает значительные трудности с предоставлением новых кредитов, поскольку у многих стран с низким и средним уровнем дохода зашкаливает госдолг, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.
"Поскольку фонд дает деньги в долг, то получается, что кредиты фонда приводят к дальнейшему увеличению госдолга этих стран", - сказал он.
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По его словам, у МВФ
достаточно средств для поддержки нуждающихся государств, однако многие из них оказались в тяжелейшем долговом кризисе. Таким образом, возникает необходимость "понизить госдолг, реструктурировать его, частично списать", что затрудняется наличием разных категорий кредиторов, включая международные организации, отдельные страны, предоставившие двусторонние межгосударственные кредиты, и коммерческих кредиторов, которые просто покупают гособлигации.
"Мы даже не знаем названия этих коммерческих кредиторов, потому что они заставляют власти стран при предоставлении кредитов подписывать, так называемые соглашения о конфиденциальности. В основном это американские небанковские финансовые организации, такие как фонды управления активами", - добавил он.
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