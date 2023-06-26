https://ria.ru/20230626/mvf-1880392149.html

Директор от России в МВФ рассказал о трудностях фонда с кредитованием

Директор от России в МВФ рассказал о трудностях фонда с кредитованием - РИА Новости, 26.06.2023

Директор от России в МВФ рассказал о трудностях фонда с кредитованием

Международный валютный фонд испытывает значительные трудности с предоставлением новых кредитов, поскольку у многих стран с низким и средним уровнем дохода... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:49

2023-06-26T08:49

2023-06-26T08:49

экономика

россия

алексей можин

мвф

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд испытывает значительные трудности с предоставлением новых кредитов, поскольку у многих стран с низким и средним уровнем дохода зашкаливает госдолг, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости. "Поскольку фонд дает деньги в долг, то получается, что кредиты фонда приводят к дальнейшему увеличению госдолга этих стран", - сказал он. По его словам, у МВФ достаточно средств для поддержки нуждающихся государств, однако многие из них оказались в тяжелейшем долговом кризисе. Таким образом, возникает необходимость "понизить госдолг, реструктурировать его, частично списать", что затрудняется наличием разных категорий кредиторов, включая международные организации, отдельные страны, предоставившие двусторонние межгосударственные кредиты, и коммерческих кредиторов, которые просто покупают гособлигации. "Мы даже не знаем названия этих коммерческих кредиторов, потому что они заставляют власти стран при предоставлении кредитов подписывать, так называемые соглашения о конфиденциальности. В основном это американские небанковские финансовые организации, такие как фонды управления активами", - добавил он.

https://ria.ru/20230626/mvf-1880391639.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, алексей можин, мвф