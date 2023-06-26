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Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю - РИА Новости, 26.06.2023
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08:44 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/mvf-1880391639.html
Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю
Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю - РИА Новости, 26.06.2023
Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю
Китай в настоящее время является крупнейшим двусторонним кредитором развивающихся стран и Запад предпринимает все усилия к тому, чтобы заставить КНР максимально РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:44
2023-06-26T08:44
экономика
китай
россия
пекин
алексей можин
мвф
парижский клуб
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Китай в настоящее время является крупнейшим двусторонним кредитором развивающихся стран и Запад предпринимает все усилия к тому, чтобы заставить КНР максимально списывать свои требования, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости. "Запад стремится к тому, чтобы развивающиеся страны с высоким уровнем госдолга не платили именно Китаю, а не другим кредиторам, включая частных держателей гособлигаций этих стран ", - сообщил он, говоря о проблеме долговых кризисов в мире. Можин подчеркнул, что структура долговых обязательств в мире очень изменилась со снижением доли "западных стран-членов Парижского клуба кредиторов" и ростом доли Китая, который стал "главным кредитором всех развивающихся стран". При этом КНР возражает против того, чтобы Парижский клуб диктовал Пекину условия списаний долгов и чтобы МВФ диктовал условия реструктуризации. "Китайцы, с одной стороны, пытаются найти какие-то выходы из положения, они не враги этим бедным странам… надо понимать, что, если финансирует Китай, то это его банки финансируют, они финансируют конкретные проекты - новый аэропорт построить или там морской порт", - отметил Можин. Как объяснил представитель России в МВФ, Пекин выступает против списаний долгов до того, как коммерческие кредиторы не пойдут на аналогичный шаг, однако "те сидят и ничего не предпринимают". "Здесь огромный элемент жульничества во всём. Эти держатели гособлигаций финансируют дефицит бюджета, при этом под огромные совершенно ростовщические проценты. И непонятно, как с ними дело иметь", - добавил Можин.
https://ria.ru/20230626/mvf-1880391493.html
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экономика, китай, россия, пекин, алексей можин, мвф, парижский клуб
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Алексей Можин, МВФ, Парижский клуб
Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю

Директор от России в МВФ Можин: Запад вынуждает Китай списывать долги развивающихся стран

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛюди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Китай в настоящее время является крупнейшим двусторонним кредитором развивающихся стран и Запад предпринимает все усилия к тому, чтобы заставить КНР максимально списывать свои требования, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости.
"Запад стремится к тому, чтобы развивающиеся страны с высоким уровнем госдолга не платили именно Китаю, а не другим кредиторам, включая частных держателей гособлигаций этих стран ", - сообщил он, говоря о проблеме долговых кризисов в мире.
Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) от России Алексей Можин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Можин подчеркнул, что структура долговых обязательств в мире очень изменилась со снижением доли "западных стран-членов Парижского клуба кредиторов" и ростом доли Китая, который стал "главным кредитором всех развивающихся стран".
При этом КНР возражает против того, чтобы Парижский клуб диктовал Пекину условия списаний долгов и чтобы МВФ диктовал условия реструктуризации.
«
"Китайцы, с одной стороны, пытаются найти какие-то выходы из положения, они не враги этим бедным странам… надо понимать, что, если финансирует Китай, то это его банки финансируют, они финансируют конкретные проекты - новый аэропорт построить или там морской порт", - отметил Можин.
Как объяснил представитель России в МВФ, Пекин выступает против списаний долгов до того, как коммерческие кредиторы не пойдут на аналогичный шаг, однако "те сидят и ничего не предпринимают".
"Здесь огромный элемент жульничества во всём. Эти держатели гособлигаций финансируют дефицит бюджета, при этом под огромные совершенно ростовщические проценты. И непонятно, как с ними дело иметь", - добавил Можин.
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ЭкономикаКитайРоссияПекинАлексей МожинМВФПарижский клуб
 
 
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