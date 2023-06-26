https://ria.ru/20230626/mvf-1880391639.html

Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю

Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю - РИА Новости, 26.06.2023

Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю

Китай в настоящее время является крупнейшим двусторонним кредитором развивающихся стран и Запад предпринимает все усилия к тому, чтобы заставить КНР максимально РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:44

2023-06-26T08:44

2023-06-26T08:44

экономика

китай

россия

пекин

алексей можин

мвф

парижский клуб

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Китай в настоящее время является крупнейшим двусторонним кредитором развивающихся стран и Запад предпринимает все усилия к тому, чтобы заставить КНР максимально списывать свои требования, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости. "Запад стремится к тому, чтобы развивающиеся страны с высоким уровнем госдолга не платили именно Китаю, а не другим кредиторам, включая частных держателей гособлигаций этих стран ", - сообщил он, говоря о проблеме долговых кризисов в мире. Можин подчеркнул, что структура долговых обязательств в мире очень изменилась со снижением доли "западных стран-членов Парижского клуба кредиторов" и ростом доли Китая, который стал "главным кредитором всех развивающихся стран". При этом КНР возражает против того, чтобы Парижский клуб диктовал Пекину условия списаний долгов и чтобы МВФ диктовал условия реструктуризации. "Китайцы, с одной стороны, пытаются найти какие-то выходы из положения, они не враги этим бедным странам… надо понимать, что, если финансирует Китай, то это его банки финансируют, они финансируют конкретные проекты - новый аэропорт построить или там морской порт", - отметил Можин. Как объяснил представитель России в МВФ, Пекин выступает против списаний долгов до того, как коммерческие кредиторы не пойдут на аналогичный шаг, однако "те сидят и ничего не предпринимают". "Здесь огромный элемент жульничества во всём. Эти держатели гособлигаций финансируют дефицит бюджета, при этом под огромные совершенно ростовщические проценты. И непонятно, как с ними дело иметь", - добавил Можин.

https://ria.ru/20230626/mvf-1880391493.html

https://ria.ru/20230619/kontrol-1879213678.html

китай

россия

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия, пекин, алексей можин, мвф, парижский клуб