https://ria.ru/20230626/mvf-1880391639.html
Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю
Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю - РИА Новости, 26.06.2023
Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю
Китай в настоящее время является крупнейшим двусторонним кредитором развивающихся стран и Запад предпринимает все усилия к тому, чтобы заставить КНР максимально РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:44
2023-06-26T08:44
2023-06-26T08:44
экономика
китай
россия
пекин
алексей можин
мвф
парижский клуб
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Китай в настоящее время является крупнейшим двусторонним кредитором развивающихся стран и Запад предпринимает все усилия к тому, чтобы заставить КНР максимально списывать свои требования, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости. "Запад стремится к тому, чтобы развивающиеся страны с высоким уровнем госдолга не платили именно Китаю, а не другим кредиторам, включая частных держателей гособлигаций этих стран ", - сообщил он, говоря о проблеме долговых кризисов в мире. Можин подчеркнул, что структура долговых обязательств в мире очень изменилась со снижением доли "западных стран-членов Парижского клуба кредиторов" и ростом доли Китая, который стал "главным кредитором всех развивающихся стран". При этом КНР возражает против того, чтобы Парижский клуб диктовал Пекину условия списаний долгов и чтобы МВФ диктовал условия реструктуризации. "Китайцы, с одной стороны, пытаются найти какие-то выходы из положения, они не враги этим бедным странам… надо понимать, что, если финансирует Китай, то это его банки финансируют, они финансируют конкретные проекты - новый аэропорт построить или там морской порт", - отметил Можин. Как объяснил представитель России в МВФ, Пекин выступает против списаний долгов до того, как коммерческие кредиторы не пойдут на аналогичный шаг, однако "те сидят и ничего не предпринимают". "Здесь огромный элемент жульничества во всём. Эти держатели гособлигаций финансируют дефицит бюджета, при этом под огромные совершенно ростовщические проценты. И непонятно, как с ними дело иметь", - добавил Можин.
https://ria.ru/20230626/mvf-1880391493.html
https://ria.ru/20230619/kontrol-1879213678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, пекин, алексей можин, мвф, парижский клуб
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Алексей Можин, МВФ, Парижский клуб
Директор от России в МВФ рассказал об отношении Запада к Китаю
Директор от России в МВФ Можин: Запад вынуждает Китай списывать долги развивающихся стран
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Китай в настоящее время является крупнейшим двусторонним кредитором развивающихся стран и Запад предпринимает все усилия к тому, чтобы заставить КНР максимально списывать свои требования, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости.
"Запад стремится к тому, чтобы развивающиеся страны с высоким уровнем госдолга не платили именно Китаю
, а не другим кредиторам, включая частных держателей гособлигаций этих стран ", - сообщил он, говоря о проблеме долговых кризисов в мире.
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Можин подчеркнул, что структура долговых обязательств в мире очень изменилась со снижением доли "западных стран-членов Парижского клуба кредиторов" и ростом доли Китая, который стал "главным кредитором всех развивающихся стран".
При этом КНР возражает против того, чтобы Парижский клуб
диктовал Пекину
условия списаний долгов и чтобы МВФ
диктовал условия реструктуризации.
«
"Китайцы, с одной стороны, пытаются найти какие-то выходы из положения, они не враги этим бедным странам… надо понимать, что, если финансирует Китай, то это его банки финансируют, они финансируют конкретные проекты - новый аэропорт построить или там морской порт", - отметил Можин.
Как объяснил представитель России в МВФ, Пекин выступает против списаний долгов до того, как коммерческие кредиторы не пойдут на аналогичный шаг, однако "те сидят и ничего не предпринимают".
"Здесь огромный элемент жульничества во всём. Эти держатели гособлигаций финансируют дефицит бюджета, при этом под огромные совершенно ростовщические проценты. И непонятно, как с ними дело иметь", - добавил Можин.
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