https://ria.ru/20230626/mvf-1880391493.html

Директор от России в МВФ оценил членство Москвы в организации

Директор от России в МВФ оценил членство Москвы в организации - РИА Новости, 26.06.2023

Директор от России в МВФ оценил членство Москвы в организации

Членство России в Международном валютном фонде (МВФ) отвечает не только интересам Москвы, но и дружественных государств, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:36

2023-06-26T08:36

2023-06-26T08:36

россия

алексей можин

мвф

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Членство России в Международном валютном фонде (МВФ) отвечает не только интересам Москвы, но и дружественных государств, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин. "Исхожу из того, что в интересах России продолжать участвовать, оставаться членом фонда... наше присутствие здесь позволяет играть важную роль, особенно сейчас. Ценность нашего присутствия даже важнее для других стран, которые здесь присутствуют, чем для нас самих", - сообщил он. Можин отметил, что "Россия уже очень давно является крупным кредитором фонда", а у российской дирекции "прекрасные отношения с дирекциями, коллегами, представляющими развивающиеся страны". "Мы с ними сотрудничаем, занимаем нужные им позиции, пытаемся отстаивать их интересы, и частично нам это удаётся", - добавил он. "С точки зрения защиты интересов правды, наше присутствие здесь более чем оправдано. Я даже не говорю о том, что мы представляем еще и Сирию, которой стараемся помогать", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230626/pravila-1880390020.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, алексей можин, мвф