https://ria.ru/20230626/mvf-1880391493.html
Директор от России в МВФ оценил членство Москвы в организации
Директор от России в МВФ оценил членство Москвы в организации - РИА Новости, 26.06.2023
Директор от России в МВФ оценил членство Москвы в организации
Членство России в Международном валютном фонде (МВФ) отвечает не только интересам Москвы, но и дружественных государств, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:36
2023-06-26T08:36
2023-06-26T08:36
россия
алексей можин
мвф
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Членство России в Международном валютном фонде (МВФ) отвечает не только интересам Москвы, но и дружественных государств, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин. "Исхожу из того, что в интересах России продолжать участвовать, оставаться членом фонда... наше присутствие здесь позволяет играть важную роль, особенно сейчас. Ценность нашего присутствия даже важнее для других стран, которые здесь присутствуют, чем для нас самих", - сообщил он. Можин отметил, что "Россия уже очень давно является крупным кредитором фонда", а у российской дирекции "прекрасные отношения с дирекциями, коллегами, представляющими развивающиеся страны". "Мы с ними сотрудничаем, занимаем нужные им позиции, пытаемся отстаивать их интересы, и частично нам это удаётся", - добавил он. "С точки зрения защиты интересов правды, наше присутствие здесь более чем оправдано. Я даже не говорю о том, что мы представляем еще и Сирию, которой стараемся помогать", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230626/pravila-1880390020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алексей можин, мвф
Россия, Алексей Можин, МВФ
Директор от России в МВФ оценил членство Москвы в организации
Директор от России в МВФ Можин: членство в организации отвечает интересам Москвы
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Членство России в Международном валютном фонде (МВФ) отвечает не только интересам Москвы, но и дружественных государств, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.
"Исхожу из того, что в интересах России продолжать участвовать, оставаться членом фонда... наше присутствие здесь позволяет играть важную роль, особенно сейчас. Ценность нашего присутствия даже важнее для других стран, которые здесь присутствуют, чем для нас самих", - сообщил он.
Можин отметил, что "Россия уже очень давно является крупным кредитором фонда", а у российской дирекции "прекрасные отношения с дирекциями, коллегами, представляющими развивающиеся страны".
"Мы с ними сотрудничаем, занимаем нужные им позиции, пытаемся отстаивать их интересы, и частично нам это удаётся", - добавил он.
"С точки зрения защиты интересов правды, наше присутствие здесь более чем оправдано. Я даже не говорю о том, что мы представляем еще и Сирию
, которой стараемся помогать", - резюмировал он.
МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины