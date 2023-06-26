https://ria.ru/20230626/mvf-1880389516.html
Директор от России в МВФ рассказал о роли организации
Директор от России в МВФ рассказал о роли организации - РИА Новости, 26.06.2023
Директор от России в МВФ рассказал о роли организации
Период разрухи и развала в глобальном сотрудничестве когда-нибудь закончится, а Международный валютный фонд может помочь минимизировать последствия текущих... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:11
2023-06-26T08:11
2023-06-26T08:11
россия
алексей можин
мвф
экономика
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Период разрухи и развала в глобальном сотрудничестве когда-нибудь закончится, а Международный валютный фонд может помочь минимизировать последствия текущих проблем, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Я все-таки надеюсь, что МВФ выживет и уцелеет, потому что я действительно верю в глобальное сотрудничество, что вот этот период разрухи и развала закончится когда-нибудь", - сказал он. Можин отметил, что "именно в этот самый период разрухи и развала" МВФ сможет сыграть роль в ограничении негативных последствий происходящего.
https://ria.ru/20230527/tykva-1874532355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей можин, мвф, экономика
Россия, Алексей Можин, МВФ, Экономика
Директор от России в МВФ рассказал о роли организации
Директор от России в МВФ Можин: фонд поможет минимизировать последствия периода разрухи
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Период разрухи и развала в глобальном сотрудничестве когда-нибудь закончится, а Международный валютный фонд может помочь минимизировать последствия текущих проблем, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Я все-таки надеюсь, что МВФ выживет и уцелеет, потому что я действительно верю в глобальное сотрудничество, что вот этот период разрухи и развала закончится когда-нибудь", - сказал он.
Можин отметил, что "именно в этот самый период разрухи и развала" МВФ сможет сыграть роль в ограничении негативных последствий происходящего.
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