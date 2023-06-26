Рейтинг@Mail.ru
Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/mvf-1880383472.html
Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда
Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда - РИА Новости, 26.06.2023
Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда
Роль Международного валютного фонда (МВФ) неизбежно должна будет меняться на фоне фрагментации мировой экономики, заявил исполнительный директор от России в МВФ РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:08
2023-06-26T05:08
россия
алексей можин
мвф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Роль Международного валютного фонда (МВФ) неизбежно должна будет меняться на фоне фрагментации мировой экономики, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости. "Роль МВФ должна будет меняться. То, с чего мы начали - фрагментация мировой экономики - неизбежно должна повлечь за собой изменения в деятельности МВФ", - сообщил он. Можин отметил, что фонд "имеет очень много слабостей", хоть и является "главной международной организацией глобального экономического управления". В качестве примеров одной из таких слабостей представитель России в МВФ указал на "нечестное распределение голосов в совете директоров" и "откровенно предвзятую политику" фонда, который избирательно предоставляет кредиты нуждающимся странам. "Много вопиющих примеров. Например, Иран на пике пандемии впервые за много лет попросил немного денег, ему было отказано. Хотя он многолетний добросовестный член МВФ, никаких долгов перед фондом у него нет. Дискриминация в отношении Венесуэлы, Никарагуа и кучи других стран. Сейчас дискриминации подвергаются Мьянма, Афганистан после того, как американцы оттуда ушли, Зимбабве", - сказал он. Представитель России также указал на политизированность совета директоров МВФ и несправедливое распределение голосов в нем, при котором наблюдается "колоссальная перепредставленность Запада".
https://ria.ru/20230626/dollar-1880380792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей можин, мвф, в мире
Россия, Алексей Можин, МВФ, В мире
Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда

Директор от России в МВФ: роль Фонда будет меняться на фоне фрагментации мировой экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Роль Международного валютного фонда (МВФ) неизбежно должна будет меняться на фоне фрагментации мировой экономики, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.
«
"Роль МВФ должна будет меняться. То, с чего мы начали - фрагментация мировой экономики - неизбежно должна повлечь за собой изменения в деятельности МВФ", - сообщил он.
Можин отметил, что фонд "имеет очень много слабостей", хоть и является "главной международной организацией глобального экономического управления".
В качестве примеров одной из таких слабостей представитель России в МВФ указал на "нечестное распределение голосов в совете директоров" и "откровенно предвзятую политику" фонда, который избирательно предоставляет кредиты нуждающимся странам.
"Много вопиющих примеров. Например, Иран на пике пандемии впервые за много лет попросил немного денег, ему было отказано. Хотя он многолетний добросовестный член МВФ, никаких долгов перед фондом у него нет. Дискриминация в отношении Венесуэлы, Никарагуа и кучи других стран. Сейчас дискриминации подвергаются Мьянма, Афганистан после того, как американцы оттуда ушли, Зимбабве", - сказал он.
Представитель России также указал на политизированность совета директоров МВФ и несправедливое распределение голосов в нем, при котором наблюдается "колоссальная перепредставленность Запада".
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США
Вчера, 03:09
 
РоссияАлексей МожинМВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала