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Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда
Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда - РИА Новости, 26.06.2023
Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда
Роль Международного валютного фонда (МВФ) неизбежно должна будет меняться на фоне фрагментации мировой экономики, заявил исполнительный директор от России в МВФ РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:08
2023-06-26T05:08
2023-06-26T05:08
россия
алексей можин
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Роль Международного валютного фонда (МВФ) неизбежно должна будет меняться на фоне фрагментации мировой экономики, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости. "Роль МВФ должна будет меняться. То, с чего мы начали - фрагментация мировой экономики - неизбежно должна повлечь за собой изменения в деятельности МВФ", - сообщил он. Можин отметил, что фонд "имеет очень много слабостей", хоть и является "главной международной организацией глобального экономического управления". В качестве примеров одной из таких слабостей представитель России в МВФ указал на "нечестное распределение голосов в совете директоров" и "откровенно предвзятую политику" фонда, который избирательно предоставляет кредиты нуждающимся странам. "Много вопиющих примеров. Например, Иран на пике пандемии впервые за много лет попросил немного денег, ему было отказано. Хотя он многолетний добросовестный член МВФ, никаких долгов перед фондом у него нет. Дискриминация в отношении Венесуэлы, Никарагуа и кучи других стран. Сейчас дискриминации подвергаются Мьянма, Афганистан после того, как американцы оттуда ушли, Зимбабве", - сказал он. Представитель России также указал на политизированность совета директоров МВФ и несправедливое распределение голосов в нем, при котором наблюдается "колоссальная перепредставленность Запада".
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россия, алексей можин, мвф, в мире
Россия, Алексей Можин, МВФ, В мире
Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда
Директор от России в МВФ: роль Фонда будет меняться на фоне фрагментации мировой экономики
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Роль Международного валютного фонда (МВФ) неизбежно должна будет меняться на фоне фрагментации мировой экономики, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.
«
"Роль МВФ должна будет меняться. То, с чего мы начали - фрагментация мировой экономики - неизбежно должна повлечь за собой изменения в деятельности МВФ", - сообщил он.
Можин отметил, что фонд "имеет очень много слабостей", хоть и является "главной международной организацией глобального экономического управления".
В качестве примеров одной из таких слабостей представитель России в МВФ указал на "нечестное распределение голосов в совете директоров" и "откровенно предвзятую политику" фонда, который избирательно предоставляет кредиты нуждающимся странам.
"Много вопиющих примеров. Например, Иран
на пике пандемии впервые за много лет попросил немного денег, ему было отказано. Хотя он многолетний добросовестный член МВФ, никаких долгов перед фондом у него нет. Дискриминация в отношении Венесуэлы
, Никарагуа
и кучи других стран. Сейчас дискриминации подвергаются Мьянма
, Афганистан
после того, как американцы оттуда ушли, Зимбабве", - сказал он.
Представитель России также указал на политизированность совета директоров МВФ и несправедливое распределение голосов в нем, при котором наблюдается "колоссальная перепредставленность Запада".
Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США