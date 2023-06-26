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На Кубани арестовали мотоциклиста, сбившего подростка в парке

На Кубани арестовали мотоциклиста, сбившего подростка в парке - РИА Новости, 26.06.2023

На Кубани арестовали мотоциклиста, сбившего подростка в парке

Суд в Усть-Лабинске в Краснодарском крае заключил под стражу на 14 суток мотоциклиста, который сбил играющего в мяч подростка и уехал с места ДТП, сообщила... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:22

2023-06-26T20:22

2023-06-26T20:23

происшествия

усть-лабинск

россия

краснодарский край

ирина волк

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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Суд в Усть-Лабинске в Краснодарском крае заключил под стражу на 14 суток мотоциклиста, который сбил играющего в мяч подростка и уехал с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале ведомства. По кадрам с камер видеонаблюдения, которые опубликовала полиция, видно, что мальчики играли в парковой зоне. Когда один из подростков побежал за отскочившим мячом, на него вылетел мотоцикл и сбил. Подросток пролетел пару метров и упал на землю. Водитель не остановился и поехал дальше, не сбавляя скорость. По данным правоохранительных органов, это произошло в воскресенье вечером у озера Копытце города Усть-Лабинска. Пострадавший 14-летний подросток был госпитализирован. В понедельник полицейские задержали мотоциклиста. Признаков опьянения у него не обнаружено. Проводится доследственная проверка. "Судьей мирового суда Усть-Лабинского района 59-летнему водителю мотоцикла за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, назначено наказание в виде 14 суток административного ареста", - говорится в сообщении. Отмечалось также, что сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных тремя статьями КоАП РФ.

https://ria.ru/20230608/avariya-1877077233.html

усть-лабинск

россия

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, усть-лабинск, россия, краснодарский край, ирина волк