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На Кубани арестовали мотоциклиста, сбившего подростка в парке - РИА Новости, 26.06.2023
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20:22 26.06.2023 (обновлено: 20:23 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/mototsiklist-1880577965.html
На Кубани арестовали мотоциклиста, сбившего подростка в парке
На Кубани арестовали мотоциклиста, сбившего подростка в парке - РИА Новости, 26.06.2023
На Кубани арестовали мотоциклиста, сбившего подростка в парке
Суд в Усть-Лабинске в Краснодарском крае заключил под стражу на 14 суток мотоциклиста, который сбил играющего в мяч подростка и уехал с места ДТП, сообщила... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:22
2023-06-26T20:23
происшествия
усть-лабинск
россия
краснодарский край
ирина волк
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Суд в Усть-Лабинске в Краснодарском крае заключил под стражу на 14 суток мотоциклиста, который сбил играющего в мяч подростка и уехал с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале ведомства. По кадрам с камер видеонаблюдения, которые опубликовала полиция, видно, что мальчики играли в парковой зоне. Когда один из подростков побежал за отскочившим мячом, на него вылетел мотоцикл и сбил. Подросток пролетел пару метров и упал на землю. Водитель не остановился и поехал дальше, не сбавляя скорость. По данным правоохранительных органов, это произошло в воскресенье вечером у озера Копытце города Усть-Лабинска. Пострадавший 14-летний подросток был госпитализирован. В понедельник полицейские задержали мотоциклиста. Признаков опьянения у него не обнаружено. Проводится доследственная проверка. "Судьей мирового суда Усть-Лабинского района 59-летнему водителю мотоцикла за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, назначено наказание в виде 14 суток административного ареста", - говорится в сообщении. Отмечалось также, что сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных тремя статьями КоАП РФ.
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усть-лабинск
россия
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происшествия, усть-лабинск, россия, краснодарский край, ирина волк
Происшествия, Усть-Лабинск, Россия, Краснодарский край, Ирина Волк
На Кубани арестовали мотоциклиста, сбившего подростка в парке

Суд в Усть-Лабинске арестовал на 14 суток мотоциклиста, сбившего подростка в парке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Суд в Усть-Лабинске в Краснодарском крае заключил под стражу на 14 суток мотоциклиста, который сбил играющего в мяч подростка и уехал с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале ведомства.
По кадрам с камер видеонаблюдения, которые опубликовала полиция, видно, что мальчики играли в парковой зоне. Когда один из подростков побежал за отскочившим мячом, на него вылетел мотоцикл и сбил. Подросток пролетел пару метров и упал на землю. Водитель не остановился и поехал дальше, не сбавляя скорость.
По данным правоохранительных органов, это произошло в воскресенье вечером у озера Копытце города Усть-Лабинска. Пострадавший 14-летний подросток был госпитализирован. В понедельник полицейские задержали мотоциклиста. Признаков опьянения у него не обнаружено. Проводится доследственная проверка.
«
"Судьей мирового суда Усть-Лабинского района 59-летнему водителю мотоцикла за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, назначено наказание в виде 14 суток административного ареста", - говорится в сообщении.
Отмечалось также, что сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных тремя статьями КоАП РФ.
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ПроисшествияУсть-ЛабинскРоссияКраснодарский крайИрина Волк
 
 
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