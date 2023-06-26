https://ria.ru/20230626/moskva-1880394091.html

В Москве сняли все ограничения, связанные с режимом КТО

В Москве сняли все ограничения, связанные с режимом КТО - РИА Новости, 26.06.2023

В Москве сняли все ограничения, связанные с режимом КТО

В Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:13

2023-06-26T09:13

2023-06-26T12:29

москва

общество

воронежская область

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848399396_0:3:2990:1684_1920x0_80_0_0_d875f60b74e9c3688d67abd2ac520ba5.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции", — говорится в записи.На фоне попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО, в понедельник его сняли. Столичная мэрия в выходные объявила понедельник нерабочим днем, в Москве также отменили массовые мероприятия, а городские службы привели в повышенную готовность.

https://ria.ru/20230626/sobyanin-1880395666.html

https://ria.ru/20230626/kto-1880393525.html

москва

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество, воронежская область, сергей собянин