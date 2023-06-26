https://ria.ru/20230626/moskva-1880394091.html
В Москве сняли все ограничения, связанные с режимом КТО
В Москве сняли все ограничения, связанные с режимом КТО - РИА Новости, 26.06.2023
В Москве сняли все ограничения, связанные с режимом КТО
В Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:13
2023-06-26T09:13
2023-06-26T12:29
москва
общество
воронежская область
сергей собянин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции", — говорится в записи.На фоне попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО, в понедельник его сняли. Столичная мэрия в выходные объявила понедельник нерабочим днем, в Москве также отменили массовые мероприятия, а городские службы привели в повышенную готовность.
https://ria.ru/20230626/sobyanin-1880395666.html
https://ria.ru/20230626/kto-1880393525.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество, воронежская область, сергей собянин
Москва, Общество, Воронежская область, Сергей Собянин
В Москве сняли все ограничения, связанные с режимом КТО
Мэр Москвы Собянин: в городе снимаются все ограничения, связанные с введением режима КТО
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции", — говорится в записи.
Выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля, заявил Собянин
На фоне попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО, в понедельник его сняли.
Столичная мэрия в выходные объявила понедельник нерабочим днем, в Москве также отменили массовые мероприятия, а городские службы привели в повышенную готовность.
В Москве и Московской области отменили режим КТО