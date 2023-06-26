https://ria.ru/20230626/moldaviya-1880463565.html

Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России

Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России - РИА Новости, 26.06.2023

Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий вызван в понедельник в МИД России, сообщил РИА Новости источник в министерстве. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:51

2023-06-26T13:51

2023-06-26T13:59

молдавия

россия

москва

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий вызван в понедельник в МИД России, сообщил РИА Новости источник в министерстве."В МИД вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий", - сказал он.Собеседник не исключил, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны.

https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html

молдавия

россия

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, москва, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)