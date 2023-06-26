Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 26.06.2023 (обновлено: 13:59 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/moldaviya-1880463565.html
Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России
Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России - РИА Новости, 26.06.2023
Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России
Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий вызван в понедельник в МИД России, сообщил РИА Новости источник в министерстве. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:51
2023-06-26T13:59
молдавия
россия
москва
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий вызван в понедельник в МИД России, сообщил РИА Новости источник в министерстве."В МИД вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий", - сказал он.Собеседник не исключил, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны.
https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, москва, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Молдавия, Россия, Москва, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России

МИД России вызвал молдавского посла Лилиана Дария

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий вызван в понедельник в МИД России, сообщил РИА Новости источник в министерстве.
"В МИД вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий", - сказал он.
Собеседник не исключил, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Оппозиция в Молдавии высказалась о попытках "отменить" русский язык
15 июня, 18:03
 
МолдавияРоссияМоскваПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала