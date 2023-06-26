https://ria.ru/20230626/moldaviya-1880463565.html
Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России
Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России - РИА Новости, 26.06.2023
Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России
Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий вызван в понедельник в МИД России, сообщил РИА Новости источник в министерстве. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:51
2023-06-26T13:51
2023-06-26T13:59
молдавия
россия
москва
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий вызван в понедельник в МИД России, сообщил РИА Новости источник в министерстве."В МИД вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий", - сказал он.Собеседник не исключил, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны.
https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, москва, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Молдавия, Россия, Москва, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД России
МИД России вызвал молдавского посла Лилиана Дария