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В Армении упразднят МЧС - РИА Новости, 26.06.2023
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21:17 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/mchs-1880584333.html
В Армении упразднят МЧС
В Армении упразднят МЧС - РИА Новости, 26.06.2023
В Армении упразднят МЧС
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении будет окончательно упразднено 30 июня, его функции полностью перейдут к МВД, сообщили в понедельник пресс-службе... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:17
2023-06-26T21:17
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении будет окончательно упразднено 30 июня, его функции полностью перейдут к МВД, сообщили в понедельник пресс-службе ликвидируемого мнистерства. "МЧС информирует, что его деятельность будет прекращена с 30 июня текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что упразднение министерства по чрезвычайным ситуациям предусмотрено принятыми 16 декабря 2022 года поправками в закон "О структуре и деятельности правительства", согласно которым было создано министерство внутренних дел, к которому перешли функции МЧС. В состав созданного в конце 2022 года МВД в новом "формате" вошли три крупных подразделения - полиция, служба спасения, служба миграции и гражданства. В министерстве внутренних дел сконцентрировано пять основных функциональных сфер - охрана общественного порядка, профилактика и раскрытие преступлений, управление рисками катастроф, управление госрезервами, миграция и гражданство. МВД Армении было преобразовано в полицию с 1 января 2003 года. Ранее замначальника полиции Армении Ара Фиданян сообщил, что после формирования министерства внутренних дел на базе войск полиции и главного управления государственной охраны планируется сформировать национальную гвардию. Согласно закону, в подчинение МВД переходят ряд автономных структур, в частности служба сейсмозащиты, специальная горноспасательная служба, российско-армянский центр гуманитарного реагирования, служба технической безопасности, будет создан единый образовательный центр.
https://ria.ru/20230626/zakonoproekt-1880557584.html
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в мире, армения
В мире, Армения
В Армении упразднят МЧС

МЧС Армении будет упразднено 30 июня, его функции перейдут к МВД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении будет окончательно упразднено 30 июня, его функции полностью перейдут к МВД, сообщили в понедельник пресс-службе ликвидируемого мнистерства.
«
"МЧС информирует, что его деятельность будет прекращена с 30 июня текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что упразднение министерства по чрезвычайным ситуациям предусмотрено принятыми 16 декабря 2022 года поправками в закон "О структуре и деятельности правительства", согласно которым было создано министерство внутренних дел, к которому перешли функции МЧС.
В состав созданного в конце 2022 года МВД в новом "формате" вошли три крупных подразделения - полиция, служба спасения, служба миграции и гражданства. В министерстве внутренних дел сконцентрировано пять основных функциональных сфер - охрана общественного порядка, профилактика и раскрытие преступлений, управление рисками катастроф, управление госрезервами, миграция и гражданство.
МВД Армении было преобразовано в полицию с 1 января 2003 года. Ранее замначальника полиции Армении Ара Фиданян сообщил, что после формирования министерства внутренних дел на базе войск полиции и главного управления государственной охраны планируется сформировать национальную гвардию. Согласно закону, в подчинение МВД переходят ряд автономных структур, в частности служба сейсмозащиты, специальная горноспасательная служба, российско-армянский центр гуманитарного реагирования, служба технической безопасности, будет создан единый образовательный центр.
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