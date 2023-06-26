https://ria.ru/20230626/mchs-1880584333.html

В Армении упразднят МЧС

В Армении упразднят МЧС - РИА Новости, 26.06.2023

В Армении упразднят МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении будет окончательно упразднено 30 июня, его функции полностью перейдут к МВД, сообщили в понедельник пресс-службе... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:17

2023-06-26T21:17

2023-06-26T21:17

в мире

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e9fdf04396c98716be12e09e67d744c.jpg

ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении будет окончательно упразднено 30 июня, его функции полностью перейдут к МВД, сообщили в понедельник пресс-службе ликвидируемого мнистерства. "МЧС информирует, что его деятельность будет прекращена с 30 июня текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что упразднение министерства по чрезвычайным ситуациям предусмотрено принятыми 16 декабря 2022 года поправками в закон "О структуре и деятельности правительства", согласно которым было создано министерство внутренних дел, к которому перешли функции МЧС. В состав созданного в конце 2022 года МВД в новом "формате" вошли три крупных подразделения - полиция, служба спасения, служба миграции и гражданства. В министерстве внутренних дел сконцентрировано пять основных функциональных сфер - охрана общественного порядка, профилактика и раскрытие преступлений, управление рисками катастроф, управление госрезервами, миграция и гражданство. МВД Армении было преобразовано в полицию с 1 января 2003 года. Ранее замначальника полиции Армении Ара Фиданян сообщил, что после формирования министерства внутренних дел на базе войск полиции и главного управления государственной охраны планируется сформировать национальную гвардию. Согласно закону, в подчинение МВД переходят ряд автономных структур, в частности служба сейсмозащиты, специальная горноспасательная служба, российско-армянский центр гуманитарного реагирования, служба технической безопасности, будет создан единый образовательный центр.

https://ria.ru/20230626/zakonoproekt-1880557584.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения