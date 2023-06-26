https://ria.ru/20230626/marinka-1880427369.html

Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки

Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки - РИА Новости, 26.06.2023

Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки

Взятие укрепрайона "Зверинец" на марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:11

2023-06-26T11:11

2023-06-26T11:11

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

марьинка (донецкая область)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взятие укрепрайона "Зверинец" на марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. Об освобождении укрепрайона "Зверинец" он сообщил 21 июня. "Зверинец" - это некая высота и очень серьезный укрепрайон, за который противник держался на протяжении последних нескольких месяцев, в течение которых наши подразделения пытались занять данный укрепрайон. И сейчас это позволяет развивать дальнейшее наступление, как, например, в направлении поселка Победа", - сказал Пушилин. По его словам, пока украинские силы занимали эту высоту, которая составляет 211 метров, российские войска не могли развивать освободительную операцию, сейчас же ситуация полностью поменялась.Он добавил, что наступление в сторону поселка Победы позволит охватить Марьинку с южного направления.

https://ria.ru/20230615/marinka-1878480150.html

донецкая народная республика

россия

марьинка (донецкая область)

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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