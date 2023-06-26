https://ria.ru/20230626/marinka-1880427369.html
Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки
Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки - РИА Новости, 26.06.2023
Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки
Взятие укрепрайона "Зверинец" на марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:11
2023-06-26T11:11
2023-06-26T11:11
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
марьинка (донецкая область)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взятие укрепрайона "Зверинец" на марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. Об освобождении укрепрайона "Зверинец" он сообщил 21 июня. "Зверинец" - это некая высота и очень серьезный укрепрайон, за который противник держался на протяжении последних нескольких месяцев, в течение которых наши подразделения пытались занять данный укрепрайон. И сейчас это позволяет развивать дальнейшее наступление, как, например, в направлении поселка Победа", - сказал Пушилин. По его словам, пока украинские силы занимали эту высоту, которая составляет 211 метров, российские войска не могли развивать освободительную операцию, сейчас же ситуация полностью поменялась.Он добавил, что наступление в сторону поселка Победы позволит охватить Марьинку с южного направления.
https://ria.ru/20230615/marinka-1878480150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки
Пушилин: взятие укрепрайона "Зверинец" позволит развивать наступление под Марьинкой