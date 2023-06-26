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Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/marinka-1880427369.html
Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки
Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки - РИА Новости, 26.06.2023
Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки
Взятие укрепрайона "Зверинец" на марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:11
2023-06-26T11:11
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
марьинка (донецкая область)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взятие укрепрайона "Зверинец" на марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. Об освобождении укрепрайона "Зверинец" он сообщил 21 июня. "Зверинец" - это некая высота и очень серьезный укрепрайон, за который противник держался на протяжении последних нескольких месяцев, в течение которых наши подразделения пытались занять данный укрепрайон. И сейчас это позволяет развивать дальнейшее наступление, как, например, в направлении поселка Победа", - сказал Пушилин. По его словам, пока украинские силы занимали эту высоту, которая составляет 211 метров, российские войска не могли развивать освободительную операцию, сейчас же ситуация полностью поменялась.Он добавил, что наступление в сторону поселка Победы позволит охватить Марьинку с южного направления.
https://ria.ru/20230615/marinka-1878480150.html
донецкая народная республика
россия
марьинка (донецкая область)
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, марьинка (донецкая область), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Марьинка (Донецкая область), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал о последствиях взятия укрепрайона "Зверинец" у Марьинки

Пушилин: взятие укрепрайона "Зверинец" позволит развивать наступление под Марьинкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взятие укрепрайона "Зверинец" на марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. Об освобождении укрепрайона "Зверинец" он сообщил 21 июня.
"Зверинец" - это некая высота и очень серьезный укрепрайон, за который противник держался на протяжении последних нескольких месяцев, в течение которых наши подразделения пытались занять данный укрепрайон. И сейчас это позволяет развивать дальнейшее наступление, как, например, в направлении поселка Победа", - сказал Пушилин. По его словам, пока украинские силы занимали эту высоту, которая составляет 211 метров, российские войска не могли развивать освободительную операцию, сейчас же ситуация полностью поменялась.
Он добавил, что наступление в сторону поселка Победы позволит охватить Марьинку с южного направления.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияМарьинка (Донецкая область)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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