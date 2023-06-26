https://ria.ru/20230626/lukashenko-1880594699.html
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов - РИА Новости, 26.06.2023
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра, 27 июня, ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речь не идет, сообщают белорусские... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:32
2023-06-26T22:32
2023-06-26T23:37
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александр лукашенко
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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра, 27 июня, ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речь не идет, сообщают белорусские государственные СМИ ОНТ и "СБ. Беларусь сегодня"."Лукашенко уже чуть ли не приписывают некое сегодняшнее "экстренное обращение к нации". Но в содержании поста коллег из "Пула первого" не было слова "сегодня", если обратить внимание. Насколько мне известно, речь про завтра. И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир. К тому же Александр Григорьевич уже и все сделал. Поступки говорят лучше слов", — пишут телеграм-каналы изданий.Ранее сегодня близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" анонсировал заявление главы государства по некоторым актуальным вопросам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речи не идет