Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 26.06.2023 (обновлено: 23:37 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/lukashenko-1880594699.html
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов - РИА Новости, 26.06.2023
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра, 27 июня, ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речь не идет, сообщают белорусские... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:32
2023-06-26T23:37
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра, 27 июня, ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речь не идет, сообщают белорусские государственные СМИ ОНТ и "СБ. Беларусь сегодня".&quot;Лукашенко уже чуть ли не приписывают некое сегодняшнее &quot;экстренное обращение к нации&quot;. Но в содержании поста коллег из &quot;Пула первого&quot; не было слова &quot;сегодня&quot;, если обратить внимание. Насколько мне известно, речь про завтра. И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир. К тому же Александр Григорьевич уже и все сделал. Поступки говорят лучше слов&quot;, — пишут телеграм-каналы изданий.Ранее сегодня близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" анонсировал заявление главы государства по некоторым актуальным вопросам.
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2d823d1dd63c8ae083c5a8f80a7ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов

Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речи не идет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра, 27 июня, ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речь не идет, сообщают белорусские государственные СМИ ОНТ и "СБ. Беларусь сегодня".
«

"Лукашенко уже чуть ли не приписывают некое сегодняшнее "экстренное обращение к нации". Но в содержании поста коллег из "Пула первого" не было слова "сегодня", если обратить внимание. Насколько мне известно, речь про завтра. И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир. К тому же Александр Григорьевич уже и все сделал. Поступки говорят лучше слов", — пишут телеграм-каналы изданий.

Ранее сегодня близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" анонсировал заявление главы государства по некоторым актуальным вопросам.
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала