https://ria.ru/20230626/lukashenko-1880594699.html

Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов

Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов - РИА Новости, 26.06.2023

Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра, 27 июня, ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речь не идет, сообщают белорусские... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:32

2023-06-26T22:32

2023-06-26T23:37

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра, 27 июня, ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речь не идет, сообщают белорусские государственные СМИ ОНТ и "СБ. Беларусь сегодня"."Лукашенко уже чуть ли не приписывают некое сегодняшнее "экстренное обращение к нации". Но в содержании поста коллег из "Пула первого" не было слова "сегодня", если обратить внимание. Насколько мне известно, речь про завтра. И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир. К тому же Александр Григорьевич уже и все сделал. Поступки говорят лучше слов", — пишут телеграм-каналы изданий.Ранее сегодня близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" анонсировал заявление главы государства по некоторым актуальным вопросам.

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в мире, белоруссия, александр лукашенко