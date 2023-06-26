https://ria.ru/20230626/lukashenko-1880587257.html

"Пул первого" анонсировал заявление Лукашенко по актуальным вопросам

"Пул первого" анонсировал заявление Лукашенко по актуальным вопросам - РИА Новости, 26.06.2023

"Пул первого" анонсировал заявление Лукашенко по актуальным вопросам

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" анонсировал заявление главы государства по некоторым актуальным... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:45

2023-06-26T21:45

2023-06-26T22:15

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" анонсировал заявление главы государства по некоторым актуальным вопросам."Множество вопросов, вбросов, версий и предположений… Первый расскажет все, ответит на все. Совсем скоро! Следите за повесткой!" — указано в материале.Президент России Владимир Путин также сделает сегодня вечером несколько заявлений, сообщил Первый канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, белоруссия