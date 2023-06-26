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Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 26.06.2023
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08:54 26.06.2023 (обновлено: 11:58 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/liven-1880392435.html
Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды
Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 26.06.2023
Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды
Погода сразу в нескольких российских регионах испортится 26 и 27 июня, сообщил Гидрометцентр на своем сайте. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:54
2023-06-26T11:58
россия
воронежская область
донецкая народная республика
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Погода сразу в нескольких российских регионах испортится 26 и 27 июня, сообщил Гидрометцентр на своем сайте.По информации метеорологов, сильные дожди накроют сразу несколько федеральных округов."26 июня в Белгородской, 26 — 27 июня в Брянской, Курской, Орловской, 27 июня в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях сильный дождь, гроза. В Луганской, Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20 — 25 метров в секунду", — сказано в сообщении Гидрометцентра.Также ливневые дожди распространятся по территории Крыма, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, позже в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике.
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россия, воронежская область, донецкая народная республика, гидрометцентр
Россия, Воронежская область, Донецкая Народная Республика, Гидрометцентр
Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды

Гидрометцентр: сильные дожди ожидаются в Белгородской, Брянской, Воронежской областях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя
Женщина под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Погода сразу в нескольких российских регионах испортится 26 и 27 июня, сообщил Гидрометцентр на своем сайте.
По информации метеорологов, сильные дожди накроют сразу несколько федеральных округов.
«
"26 июня в Белгородской, 26 — 27 июня в Брянской, Курской, Орловской, 27 июня в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях сильный дождь, гроза. В Луганской, Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20 — 25 метров в секунду", — сказано в сообщении Гидрометцентра.
Также ливневые дожди распространятся по территории Крыма, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, позже в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике.
 
РоссияВоронежская областьДонецкая Народная РеспубликаГидрометцентр
 
 
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