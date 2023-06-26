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Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды
Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 26.06.2023
Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды
Погода сразу в нескольких российских регионах испортится 26 и 27 июня, сообщил Гидрометцентр на своем сайте. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:54
2023-06-26T08:54
2023-06-26T11:58
россия
воронежская область
донецкая народная республика
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Погода сразу в нескольких российских регионах испортится 26 и 27 июня, сообщил Гидрометцентр на своем сайте.По информации метеорологов, сильные дожди накроют сразу несколько федеральных округов."26 июня в Белгородской, 26 — 27 июня в Брянской, Курской, Орловской, 27 июня в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях сильный дождь, гроза. В Луганской, Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20 — 25 метров в секунду", — сказано в сообщении Гидрометцентра.Также ливневые дожди распространятся по территории Крыма, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, позже в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике.
россия
воронежская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, донецкая народная республика, гидрометцентр
Россия, Воронежская область, Донецкая Народная Республика, Гидрометцентр
Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды
Гидрометцентр: сильные дожди ожидаются в Белгородской, Брянской, Воронежской областях