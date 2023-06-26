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Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды

Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 26.06.2023

Жителей нескольких регионов в России предупредили о резком ухудшении погоды

Погода сразу в нескольких российских регионах испортится 26 и 27 июня, сообщил Гидрометцентр на своем сайте. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:54

2023-06-26T08:54

2023-06-26T11:58

россия

воронежская область

донецкая народная республика

гидрометцентр

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Погода сразу в нескольких российских регионах испортится 26 и 27 июня, сообщил Гидрометцентр на своем сайте.По информации метеорологов, сильные дожди накроют сразу несколько федеральных округов."26 июня в Белгородской, 26 — 27 июня в Брянской, Курской, Орловской, 27 июня в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях сильный дождь, гроза. В Луганской, Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20 — 25 метров в секунду", — сказано в сообщении Гидрометцентра.Также ливневые дожди распространятся по территории Крыма, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, позже в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике.

россия

воронежская область

донецкая народная республика

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, воронежская область, донецкая народная республика, гидрометцентр