https://ria.ru/20230626/litva-1880376182.html

Президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО из-за Пригожина

Президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО из-за Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023

Президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО из-за Пригожина

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО усилить безопасность восточного фланга, если Евгений Пригожин и часть группы "Вагнер" окажется в Белоруссии. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T00:38

2023-06-26T00:38

2023-06-26T00:38

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белоруссия

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евгений пригожин

гитанас науседа

нато

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО усилить безопасность восточного фланга, если Евгений Пригожин и часть группы "Вагнер" окажется в Белоруссии. "Если окажется - пока что говорю в сослагательном наклонении - что Пригожин или часть группы "Вагнер" окажется в Белоруссии... это означает только одно - что мы должны еще больше усилить безопасность наших восточных границ, и сейчас я говорю не только о Литве, но, несомненно, и обо всей организации НАТО. И это особенно важно подчеркнуть перед саммитом НАТО, который состоится 11-12 июля", - сказал Науседа журналистам. Трансляцию вел портал LRT. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/kontakt-1880317432.html

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в мире, литва, белоруссия, россия, евгений пригожин, гитанас науседа, нато