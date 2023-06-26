https://ria.ru/20230626/liman-1880428612.html

Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.06.2023

Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские войска за последние дни значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:15

2023-06-26T11:15

2023-06-26T11:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские войска за последние дни значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."За последние дни есть существенное улучшение наших позиций. Ребята действуют в непростых условиях — с учетом сложности местности, с учетом лесов, которые там расположены, но научились с этим работать, поэтому продвигаются вперед", — сказал он.По его словам, также есть "определенное улучшение российских позиций" на Авдеевском направлении.Накануне Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Убиты до 130 украинских военнослужащих, уничтожены три бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

россия

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр