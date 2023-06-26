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Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 26.06.2023 (обновлено: 11:36 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/liman-1880428612.html
Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.06.2023
Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские войска за последние дни значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:15
2023-06-26T11:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские войска за последние дни значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."За последние дни есть существенное улучшение наших позиций. Ребята действуют в непростых условиях — с учетом сложности местности, с учетом лесов, которые там расположены, но научились с этим работать, поэтому продвигаются вперед", — сказал он.По его словам, также есть "определенное улучшение российских позиций" на Авдеевском направлении.Накануне Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Убиты до 130 украинских военнослужащих, уничтожены три бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
россия
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безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Пушилин: российские войска значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские войска за последние дни значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"За последние дни есть существенное улучшение наших позиций. Ребята действуют в непростых условиях — с учетом сложности местности, с учетом лесов, которые там расположены, но научились с этим работать, поэтому продвигаются вперед", — сказал он.
По его словам, также есть "определенное улучшение российских позиций" на Авдеевском направлении.
Накануне Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Убиты до 130 украинских военнослужащих, уничтожены три бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 июня, 15:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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