Рейтинг@Mail.ru
Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 26.06.2023 (обновлено: 06:37 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/letchiki-1880381363.html
Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник
Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник - РИА Новости, 26.06.2023
Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник
Российские летчики-штурмовики в зоне СВО могут выполнять на самолетах Су-25 до десяти боевых вылетов в сутки на одного человека — это рекорд для реактивной... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T03:37
2023-06-26T06:37
специальная военная операция на украине
безопасность
су-25
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791660845_0:0:1764:992_1920x0_80_0_0_2f8549936a391ecf498051820ba5556c.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские летчики-штурмовики в зоне СВО могут выполнять на самолетах Су-25 до десяти боевых вылетов в сутки на одного человека — это рекорд для реактивной авиации, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, в среднем штурмовая авиация выполняет в рамках спецоперации по три — четыре боевых вылета в сутки на одного летчика, что "уже большая нагрузка"."В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть — семь вылетов в сутки, а иногда и до десяти вылетов. Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что у штурмовиков принято рисовать звезды в носовой части фюзеляжа, каждая из которых обозначает десять боевых вылетов."У некоторых летчиков уже не хватает места, где можно пририсовать новую звезду", — отметил источник.Российская авиация в зоне спецоперации с февраля прошлого года по март этого выполнила более 140 тысяч боевых вылетов, поразив свыше 20 тысяч украинских военных объектов.Штурмовая авиация, в частности, выполняет ежедневные вылеты на различных направлениях для нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами по передовым позициям боевиков. При этом Су-25 заходят на цель на малой высоте, затем кабрируют (набирают высоту и задирают нос выше горизонта. — Прим. ред.) и запускают ракеты, после чего уходят на аэродром также на малой высоте.При этом противник регулярно обстреливает российские штурмовики из переносных ЗРК, тем не менее зарегистрированы случаи, когда Су-25 возвращались на базу с вышедшими из строя двигателем после попадания зенитной ракеты.
https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880380380.html
https://ria.ru/20230625/zaporozhe-1880326775.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791660845_280:0:1664:1038_1920x0_80_0_0_5f5ca3b1d30be9b96756cb88b614c272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, су-25, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-25, Воздушно-космические силы России
Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник

Российские летчики в зоне СВО могут выполнять до 10 боевых вылетов за сутки на человека

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЛетчик штурмовика Су-25 ВКС России
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские летчики-штурмовики в зоне СВО могут выполнять на самолетах Су-25 до десяти боевых вылетов в сутки на одного человека — это рекорд для реактивной авиации, сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, в среднем штурмовая авиация выполняет в рамках спецоперации по три — четыре боевых вылета в сутки на одного летчика, что "уже большая нагрузка".
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска
Вчера, 03:03
"В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть — семь вылетов в сутки, а иногда и до десяти вылетов. Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что у штурмовиков принято рисовать звезды в носовой части фюзеляжа, каждая из которых обозначает десять боевых вылетов.
«
"У некоторых летчиков уже не хватает места, где можно пририсовать новую звезду", — отметил источник.
Российская авиация в зоне спецоперации с февраля прошлого года по март этого выполнила более 140 тысяч боевых вылетов, поразив свыше 20 тысяч украинских военных объектов.
Штурмовая авиация, в частности, выполняет ежедневные вылеты на различных направлениях для нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами по передовым позициям боевиков. При этом Су-25 заходят на цель на малой высоте, затем кабрируют (набирают высоту и задирают нос выше горизонта. — Прим. ред.) и запускают ракеты, после чего уходят на аэродром также на малой высоте.
При этом противник регулярно обстреливает российские штурмовики из переносных ЗРК, тем не менее зарегистрированы случаи, когда Су-25 возвращались на базу с вышедшими из строя двигателем после попадания зенитной ракеты.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
25 июня, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСу-25Воздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала