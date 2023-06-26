https://ria.ru/20230626/letchiki-1880381363.html

Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник

Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник - РИА Новости, 26.06.2023

Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник

Российские летчики-штурмовики в зоне СВО могут выполнять на самолетах Су-25 до десяти боевых вылетов в сутки на одного человека — это рекорд для реактивной... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T03:37

2023-06-26T03:37

2023-06-26T06:37

специальная военная операция на украине

безопасность

су-25

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791660845_0:0:1764:992_1920x0_80_0_0_2f8549936a391ecf498051820ba5556c.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские летчики-штурмовики в зоне СВО могут выполнять на самолетах Су-25 до десяти боевых вылетов в сутки на одного человека — это рекорд для реактивной авиации, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, в среднем штурмовая авиация выполняет в рамках спецоперации по три — четыре боевых вылета в сутки на одного летчика, что "уже большая нагрузка"."В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть — семь вылетов в сутки, а иногда и до десяти вылетов. Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что у штурмовиков принято рисовать звезды в носовой части фюзеляжа, каждая из которых обозначает десять боевых вылетов."У некоторых летчиков уже не хватает места, где можно пририсовать новую звезду", — отметил источник.Российская авиация в зоне спецоперации с февраля прошлого года по март этого выполнила более 140 тысяч боевых вылетов, поразив свыше 20 тысяч украинских военных объектов.Штурмовая авиация, в частности, выполняет ежедневные вылеты на различных направлениях для нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами по передовым позициям боевиков. При этом Су-25 заходят на цель на малой высоте, затем кабрируют (набирают высоту и задирают нос выше горизонта. — Прим. ред.) и запускают ракеты, после чего уходят на аэродром также на малой высоте.При этом противник регулярно обстреливает российские штурмовики из переносных ЗРК, тем не менее зарегистрированы случаи, когда Су-25 возвращались на базу с вышедшими из строя двигателем после попадания зенитной ракеты.

https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880380380.html

https://ria.ru/20230625/zaporozhe-1880326775.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, су-25, воздушно-космические силы россии