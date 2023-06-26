https://ria.ru/20230626/letchiki-1880381363.html
Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник
Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник - РИА Новости, 26.06.2023
Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник
Российские летчики-штурмовики в зоне СВО могут выполнять на самолетах Су-25 до десяти боевых вылетов в сутки на одного человека — это рекорд для реактивной... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T03:37
2023-06-26T03:37
2023-06-26T06:37
специальная военная операция на украине
безопасность
су-25
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские летчики-штурмовики в зоне СВО могут выполнять на самолетах Су-25 до десяти боевых вылетов в сутки на одного человека — это рекорд для реактивной авиации, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, в среднем штурмовая авиация выполняет в рамках спецоперации по три — четыре боевых вылета в сутки на одного летчика, что "уже большая нагрузка"."В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть — семь вылетов в сутки, а иногда и до десяти вылетов. Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что у штурмовиков принято рисовать звезды в носовой части фюзеляжа, каждая из которых обозначает десять боевых вылетов."У некоторых летчиков уже не хватает места, где можно пририсовать новую звезду", — отметил источник.Российская авиация в зоне спецоперации с февраля прошлого года по март этого выполнила более 140 тысяч боевых вылетов, поразив свыше 20 тысяч украинских военных объектов.Штурмовая авиация, в частности, выполняет ежедневные вылеты на различных направлениях для нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами по передовым позициям боевиков. При этом Су-25 заходят на цель на малой высоте, затем кабрируют (набирают высоту и задирают нос выше горизонта. — Прим. ред.) и запускают ракеты, после чего уходят на аэродром также на малой высоте.При этом противник регулярно обстреливает российские штурмовики из переносных ЗРК, тем не менее зарегистрированы случаи, когда Су-25 возвращались на базу с вышедшими из строя двигателем после попадания зенитной ракеты.
https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880380380.html
https://ria.ru/20230625/zaporozhe-1880326775.html
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безопасность, су-25, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-25, Воздушно-космические силы России
Летчики поставили рекорд по вылетам в сутки в зоне СВО, рассказал источник
Российские летчики в зоне СВО могут выполнять до 10 боевых вылетов за сутки на человека
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские летчики-штурмовики в зоне СВО могут выполнять на самолетах Су-25 до десяти боевых вылетов в сутки на одного человека — это рекорд для реактивной авиации, сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, в среднем штурмовая авиация выполняет в рамках спецоперации по три — четыре боевых вылета в сутки на одного летчика, что "уже большая нагрузка".
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"В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть — семь вылетов в сутки, а иногда и до десяти вылетов. Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что у штурмовиков принято рисовать звезды в носовой части фюзеляжа, каждая из которых обозначает десять боевых вылетов.
«
"У некоторых летчиков уже не хватает места, где можно пририсовать новую звезду", — отметил источник.
Российская авиация в зоне спецоперации с февраля прошлого года по март этого выполнила более 140 тысяч боевых вылетов, поразив свыше 20 тысяч украинских военных объектов.
Штурмовая авиация, в частности, выполняет ежедневные вылеты на различных направлениях для нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами по передовым позициям боевиков. При этом Су-25 заходят на цель на малой высоте, затем кабрируют (набирают высоту и задирают нос выше горизонта. — Прим. ред.) и запускают ракеты, после чего уходят на аэродром также на малой высоте.
При этом противник регулярно обстреливает российские штурмовики из переносных ЗРК, тем не менее зарегистрированы случаи, когда Су-25 возвращались на базу с вышедшими из строя двигателем после попадания зенитной ракеты.
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