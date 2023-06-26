https://ria.ru/20230626/lavrov-1880475098.html
Интервью Лаврова о последних событиях в России. Прямая трансляция
Интервью Лаврова о последних событиях в России. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.06.2023
Интервью Лаврова о последних событиях в России. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью о последних событиях в стране. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:31
2023-06-26T15:31
2023-06-26T15:31
политика
сергей лавров
россия
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Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью о последних событиях в стране.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Интервью Лаврова о последних событиях в России
LIVE: Интервью Лаврова о последних событиях в России
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PT22M11S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей лавров, россия, видео
Политика, Сергей Лавров, Россия
Интервью Лаврова о последних событиях в России. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью о последних событиях в стране.
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PT22M11S
Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью о последних событиях в стране.