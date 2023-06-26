МИД прокомментировал планы Украины вывезти святыни из Киево-Печерской лавры
Захарова назвала планы Украины вывезти ценности Киево-Печерской лавры преступным курсом
© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Планируемый Киевом при поддержке Запада вывоз ценностей Киево-Печерской лавры за границу – пример преступного курса Владимира Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как стало известно из опубликованного на днях сообщения СВР России, киевскими властями при поддержке их западных покровителей готовится операция по "эвакуации" за границу христианских ценностей Киево-Печерской лавры, включая хранимые там мощи православных святых. Подобный вопиющий акт – это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп", – сказала Захарова.
Она добавила, что речь идет не только о разграблении святынь, но и лишении украинцев и всего мирового Православия религиозного, культурного и исторического достояния.
Захарова отметила, что киевским властям чужды интересы жителей страны и сама Украина, они продолжают распродавать ее по частям.
"Гонения киевского режима в отношении священнослужителей, монахов и прихожан канонической Украинской православной церкви – одна из важных тем наших регулярных бесед с руководством Секретариата ЮНЕСКО. По их результатам нам были даны недвусмысленные заверения в том, что учреждение не принимает и не будет принимать участия в перемещении православных святынь с Украины и, в частности, с территории объекта всемирного наследия "Киево-Печерская лавра". Насколько нам известно, аналогичные заверения получены и российскими журналистами", – заявила Захарова.
Она заключила, что в отличие от ВСУ, "использующих на системной основе религиозные и культурные объекты в военных целях", ВС РФ предпринимают все возможные шаги в целях недопущения нарушения обязательств нашей страны по конвенциям ЮНЕСКО.