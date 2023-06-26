https://ria.ru/20230626/lavra-1880547423.html
В ЮНЕСКО не подтвердили вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры
В ЮНЕСКО не подтвердили вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 26.06.2023
В ЮНЕСКО не подтвердили вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры
В ЮНЕСКО не стали подтверждать факт договоренности с украинскими властями о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры в страны Европы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:50
2023-06-26T17:50
2023-06-26T17:50
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киево-печерская лавра
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 26 июн – РИА Новости. В ЮНЕСКО не стали подтверждать факт договоренности с украинскими властями о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры в страны Европы, сообщили РИА Новости в организации. "ЮНЕСКО не участвует в этой эвакуации, вследствие чего не может дать комментариев на эту тему или подтвердить сам этот факт", - сообщил пресс-секретарь организации Тома Маллар. В организации призвали обратиться к украинским властям за разъяснениями. Ранее в понедельник СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам. Ранее в июне французские СМИ сообщали, что шестнадцать полотен из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, включая пять византийских икон, были секретно вывезены с территории Украины. Часть из них представлена на выставке в парижском Лувр, проходящей е с 13 июня до начала ноября. Отмечалось, что византийские иконы и другие экспонаты, представляющие особую ценность, будут храниться в парижском музее до окончания вооруженного конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230626/lavra-1880462724.html
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, юнеско, в мире, киев, киево-печерская лавра, ситуация в днр и лнр
Религия, Украина, ЮНЕСКО, В мире, Киев, Киево-Печерская Лавра, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЮНЕСКО не подтвердили вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры
ЮНЕСКО заявила, что не участвует в вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры