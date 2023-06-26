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СВР сообщила о планах Украины вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 26.06.2023
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Религия
 
10:38 26.06.2023 (обновлено: 11:52 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/lavra-1880417705.html
СВР сообщила о планах Украины вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры
СВР сообщила о планах Украины вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 26.06.2023
СВР сообщила о планах Украины вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры
Власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:38
2023-06-26T11:52
религия
украина
италия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
юнеско
безопасность
россия
киев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина."Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", — говорится в сообщении.Как выяснила российская разведка, в монастыре уже описали церковное имущество, для перевозки ценностей в Европу выделены деньги.Главе Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перемещают "временно, якобы для сохранности", пока ситуация не вернется "в нормальное русло".В то же время Запад не собирается возвращать православные реликвии, уверены в СВР."Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру — логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня сего года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов" (руководитель — частный американский коллекционер Т. Каплан)", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, "наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ. Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html
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украина, италия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), юнеско, безопасность, россия, киев, украинская православная церковь, ситуация в днр и лнр, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Италия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ЮНЕСКО, Безопасность, Россия, Киев, Украинская православная церковь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Киево-Печерская Лавра
СВР сообщила о планах Украины вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры

СВР: Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских святынь

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.
«
"Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", — говорится в сообщении.
Как выяснила российская разведка, в монастыре уже описали церковное имущество, для перевозки ценностей в Европу выделены деньги.
Главе Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перемещают "временно, якобы для сохранности", пока ситуация не вернется "в нормальное русло".
Полицейские охраняют вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Там все — покойники". Киев решил опробовать новую тактику
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В то же время Запад не собирается возвращать православные реликвии, уверены в СВР.
«
"Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру — логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня сего года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов" (руководитель — частный американский коллекционер Т. Каплан)", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, "наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ. Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаИталияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЮНЕСКОБезопасностьРоссияКиевУкраинская православная церковьСитуация в ДНР и ЛНРКиево-Печерская Лавра
 
 
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