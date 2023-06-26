https://ria.ru/20230626/kursk-1880443244.html

В Курской области заявили, что были готовы противодействовать ЧВК "Вагнер"

В Курской области заявили, что были готовы противодействовать ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 26.06.2023

В Курской области заявили, что были готовы противодействовать ЧВК "Вагнер"

В Курской области были полностью готовы противодействовать заходу в регион подразделений ЧВК "Вагнер", личные составы были мобилизованы, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:28

2023-06-26T12:28

2023-06-26T12:28

курская область

роман старовойт

попытка вооруженного мятежа

чвк "вагнер"

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. В Курской области были полностью готовы противодействовать заходу в регион подразделений ЧВК "Вагнер", личные составы были мобилизованы, сообщил губернатор Роман Старовойт. "В случае, если бы подразделения ЧВК "Вагнер" решили бы заходить на территорию нашего региона, мы были полностью готовы для того, чтобы противодействовать этому заходу, в том числе и созданием инженерных заграждений. Личные составы были мобилизованы", — сказал Старовойт в ходе оперативного совещания. Глава региона добавил, что ветераны ЧВК "Вагнер", которые живут в Курской области, "не предполагали никаких выступлений и не получали никаких команд присоединиться". На фоне этих событий, по словам Старовойта, оперативная обстановка не изменилась и остаётся стабильно напряженной. Регион продолжает отражать атаки вражеских БПЛА. "Совместно с министерством обороны продолжают усиливать наш территориальный гарнизон, для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей Курской области и обеспечить стабильное функционирование экономики и систем жизнеобеспечения нашего региона", — добавил он. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/kursk-1880187493.html

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https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880424615.html

курская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, роман старовойт, попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер"