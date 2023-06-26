В Приморье пропали еще два ребенка во время купания
В Приморье пропали еще два ребенка во время купания, тело одного из них нашли
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
"В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении во время купания в водоеме в окрестностях села Хвалынка Спасского района двух детей. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Предварительно установлено, что семилетний мальчик купался в водоеме и стал тонуть. Ему на помощь поспешила 17-летняя девочка, однако не смогла помочь и тоже ушла под воду", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Водоем, где, предположительно, утонули оба ребенка, - это затопленный карьер, сообщили журналистам в пресс-службе краевого СУСК. Тело 17-летней девочки в водоеме нашли, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморья. В ГУМЧС края уточнили, что тело одного ребенка обнаружено в 15.55 (8.55 по мск).
В субботу четыре ребенка восьми, десяти и двенадцати лет без присмотра взрослых ушли купаться на реку Арсеньевка в Яковлевском районе края. Один из детей, мальчик, начал тонуть и звать на помощь друзей, они бросились к нему, но были снесены течением. В итоге один из детей зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали. Об обнаружении тел двух детей стало известно в воскресенье, о нахождении тела третьего пропавшего сообщили в понедельник.