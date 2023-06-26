https://ria.ru/20230626/kupanie-1880412122.html

В Приморье пропали еще два ребенка во время купания

В Приморье пропали еще два ребенка во время купания - РИА Новости, 26.06.2023

В Приморье пропали еще два ребенка во время купания

Мальчик семи лет и 17-летняя девочка пропали при купании у села Хвалынка Спасского района Приморского края, тело старшей уже нашли в водоеме. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:13

2023-06-26T10:13

2023-06-26T10:22

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Мальчик семи лет и 17-летняя девочка пропали при купании у села Хвалынка Спасского района Приморского края, тело старшей уже нашли в водоеме. "В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении во время купания в водоеме в окрестностях села Хвалынка Спасского района двух детей. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Предварительно установлено, что семилетний мальчик купался в водоеме и стал тонуть. Ему на помощь поспешила 17-летняя девочка, однако не смогла помочь и тоже ушла под воду", - говорится в сообщении регионального СУСК. Водоем, где, предположительно, утонули оба ребенка, - это затопленный карьер, сообщили журналистам в пресс-службе краевого СУСК. Тело 17-летней девочки в водоеме нашли, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморья. В ГУМЧС края уточнили, что тело одного ребенка обнаружено в 15.55 (8.55 по мск). В субботу четыре ребенка восьми, десяти и двенадцати лет без присмотра взрослых ушли купаться на реку Арсеньевка в Яковлевском районе края. Один из детей, мальчик, начал тонуть и звать на помощь друзей, они бросились к нему, но были снесены течением. В итоге один из детей зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали. Об обнаружении тел двух детей стало известно в воскресенье, о нахождении тела третьего пропавшего сообщили в понедельник.

https://ria.ru/20230626/strela-1880404624.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край