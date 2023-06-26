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В Воронежской области сняли режим КТО - РИА Новости, 26.06.2023
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09:37 26.06.2023 (обновлено: 09:45 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/kto-1880405382.html
В Воронежской области сняли режим КТО
В Воронежской области сняли режим КТО - РИА Новости, 26.06.2023
В Воронежской области сняли режим КТО
В Воронежской области снят режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону в понедельник. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:37
2023-06-26T09:45
воронежская область
попытка вооруженного мятежа
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. В Воронежской области снят режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону в понедельник."Режим КТО снят", - сказал собеседник агентства вскоре после того, как этот режим был снят также в Москве и Подмосковье.Ранее НАК сообщил, что режим контртеррористической операции вводился на территории Воронежской области "в целях пресечения возможных терактов". Все ближайшие массовые мероприятия в регионе были отменены.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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воронежская область, попытка вооруженного мятежа, воронеж
Воронежская область, Попытка вооруженного мятежа, Воронеж
В Воронежской области сняли режим КТО

В Воронежской области сняли режим контртеррористической операции

© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанкЛюди на пешеходном переходе в Воронеже
Люди на пешеходном переходе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Ксения Михайлова
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Люди на пешеходном переходе в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. В Воронежской области снят режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону в понедельник.
"Режим КТО снят", - сказал собеседник агентства вскоре после того, как этот режим был снят также в Москве и Подмосковье.
Ранее НАК сообщил, что режим контртеррористической операции вводился на территории Воронежской области "в целях пресечения возможных терактов". Все ближайшие массовые мероприятия в регионе были отменены.
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