https://ria.ru/20230626/kto-1880405382.html
В Воронежской области сняли режим КТО
В Воронежской области сняли режим КТО - РИА Новости, 26.06.2023
В Воронежской области сняли режим КТО
В Воронежской области снят режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону в понедельник. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:37
2023-06-26T09:37
2023-06-26T09:45
воронежская область
попытка вооруженного мятежа
воронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880406357_0:197:3137:1962_1920x0_80_0_0_0190746a98840f3d2940f36748280707.jpg
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. В Воронежской области снят режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону в понедельник."Режим КТО снят", - сказал собеседник агентства вскоре после того, как этот режим был снят также в Москве и Подмосковье.Ранее НАК сообщил, что режим контртеррористической операции вводился на территории Воронежской области "в целях пресечения возможных терактов". Все ближайшие массовые мероприятия в регионе были отменены.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880406357_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_92977ac26ddddbd1b5120f87c9b08889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, попытка вооруженного мятежа, воронеж
Воронежская область, Попытка вооруженного мятежа, Воронеж
В Воронежской области сняли режим КТО
В Воронежской области сняли режим контртеррористической операции