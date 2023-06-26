https://ria.ru/20230626/kto-1880405382.html

В Воронежской области сняли режим КТО

В Воронежской области сняли режим КТО - РИА Новости, 26.06.2023

В Воронежской области сняли режим КТО

В Воронежской области снят режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону в понедельник. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:37

2023-06-26T09:37

2023-06-26T09:45

воронежская область

попытка вооруженного мятежа

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. В Воронежской области снят режим контртеррористической операции, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону в понедельник."Режим КТО снят", - сказал собеседник агентства вскоре после того, как этот режим был снят также в Москве и Подмосковье.Ранее НАК сообщил, что режим контртеррористической операции вводился на территории Воронежской области "в целях пресечения возможных терактов". Все ближайшие массовые мероприятия в регионе были отменены.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

воронежская область

воронеж

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, попытка вооруженного мятежа, воронеж