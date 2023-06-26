https://ria.ru/20230626/kto-1880393525.html

В Москве и Московской области отменили режим КТО

В Москве и Московской области отменили режим КТО - РИА Новости, 26.06.2023

В Москве и Московской области отменили режим КТО

Управление ФСБ по Москве и Московской области отменило режим контртеррористической операции на территории столичного региона, сообщил Национальный... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:10

2023-06-26T09:10

2023-06-26T10:47

москва

московская область (подмосковье)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростов-на-дону

евгений пригожин

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Управление ФСБ по Москве и Московской области отменило режим контртеррористической операции на территории столичного региона, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК)."В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей <...> принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", — говорится в пресс-релизе НАК.Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о снятии всех дополнительных ограничений.Режим КТО отменен и в Воронежской области.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено.

https://ria.ru/20230625/povrezhdeniya-1880334990.html

https://ria.ru/20230625/zakon-1880362644.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

ростов-на-дону

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2023

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, евгений пригожин, сергей собянин, владимир путин, фсб, национальный антитеррористический комитет рф