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В Москве и Московской области отменили режим КТО - РИА Новости, 26.06.2023
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09:10 26.06.2023 (обновлено: 10:47 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/kto-1880393525.html
В Москве и Московской области отменили режим КТО
В Москве и Московской области отменили режим КТО - РИА Новости, 26.06.2023
В Москве и Московской области отменили режим КТО
Управление ФСБ по Москве и Московской области отменило режим контртеррористической операции на территории столичного региона, сообщил Национальный... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:10
2023-06-26T10:47
москва
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростов-на-дону
евгений пригожин
сергей собянин
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Управление ФСБ по Москве и Московской области отменило режим контртеррористической операции на территории столичного региона, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК)."В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей &lt;...&gt; принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", — говорится в пресс-релизе НАК.Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о снятии всех дополнительных ограничений.Режим КТО отменен и в Воронежской области.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено.
https://ria.ru/20230625/povrezhdeniya-1880334990.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, евгений пригожин, сергей собянин, владимир путин, фсб, национальный антитеррористический комитет рф
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Сергей Собянин, Владимир Путин, ФСБ, Национальный антитеррористический комитет РФ
В Москве и Московской области отменили режим КТО

НАК: в Москве и Московской области отменен режим контртеррористической операции

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖители Москвы на Манежной площади
Жители Москвы на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Жители Москвы на Манежной площади
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Управление ФСБ по Москве и Московской области отменило режим контртеррористической операции на территории столичного региона, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей <...> принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", — говорится в пресс-релизе НАК.
Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о снятии всех дополнительных ограничений.
Режим КТО отменен и в Воронежской области.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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25 июня, 16:20
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено.
Бойцы ЧВК - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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25 июня, 21:04
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростов-на-ДонуЕвгений ПригожинСергей СобянинВладимир ПутинФСБНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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