https://ria.ru/20230626/kontrnastuplenie-1880570245.html

Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ

Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023

Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Совете МИД ЕС на встрече в Люксембурге, объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ необходимостью РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:23

2023-06-26T19:23

2023-06-26T19:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

люксембург (округ)

киев

дмитрий кулеба

антонио таяни

владимир путин

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РИМ, 26 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Совете МИД ЕС на встрече в Люксембурге, объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ необходимостью проводить разминирование, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, его слова привел телеканал Sky TG24. "Он объяснил, что украинское контрнаступление идет не с той скоростью, о которой говорилось, потому что все территории заминированы", — сказал глава итальянской дипломатии.Кулеба, добавил Таяни, объяснил, что перед движением войск необходимо проводить разминирование территории, но как утверждает украинский министр, "контрнаступление продолжается".Глава МИД киевских властей присоединился к встрече европейских министров по видеосвязи. Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20230626/kontrnastuplenie-1880465354.html

https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html

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люксембург (округ)

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, люксембург (округ), киев, дмитрий кулеба, антонио таяни, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, мид италии