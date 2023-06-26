https://ria.ru/20230626/kontrnastuplenie-1880570245.html
Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ
Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Совете МИД ЕС на встрече в Люксембурге, объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ необходимостью РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:23
2023-06-26T19:23
2023-06-26T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
люксембург (округ)
киев
дмитрий кулеба
антонио таяни
владимир путин
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РИМ, 26 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Совете МИД ЕС на встрече в Люксембурге, объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ необходимостью проводить разминирование, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, его слова привел телеканал Sky TG24. "Он объяснил, что украинское контрнаступление идет не с той скоростью, о которой говорилось, потому что все территории заминированы", — сказал глава итальянской дипломатии.Кулеба, добавил Таяни, объяснил, что перед движением войск необходимо проводить разминирование территории, но как утверждает украинский министр, "контрнаступление продолжается".Глава МИД киевских властей присоединился к встрече европейских министров по видеосвязи. Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20230626/kontrnastuplenie-1880465354.html
https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, люксембург (округ), киев, дмитрий кулеба, антонио таяни, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, мид италии
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Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ
Глава МИД Италии Таяни: Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ обилием мин