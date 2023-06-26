https://ria.ru/20230626/kontakty-1880586727.html

В США заявили, что на выходных провели хорошие и прямые контакты с Россией

В США заявили, что на выходных провели хорошие и прямые контакты с Россией - РИА Новости, 26.06.2023

В США заявили, что на выходных провели хорошие и прямые контакты с Россией

США на минувших выходных провели "хорошие и прямые контакты", ожидают их продолжения, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:36

2023-06-26T21:36

2023-06-26T21:46

сша

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джон кирби

сергей лавров

линн трейси

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США на минувших выходных провели "хорошие и прямые контакты", ожидают их продолжения, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы провели хорошие и прямые контакты с российской стороной на выходных. Наши ожидания состоят в том, что мы сможем продолжать их", - сказал Кирби в ходе брифинга, комментируя состоявшиеся переговоры с Москвой в свете попытки мятежа группы "Вагнер".Как заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров, посол США в РФ Линн Трейси в ходе контактов в субботу с представителями властей в Москве заявила о непричастности Вашингтона к событиям с группой "Вагнер" и выразила надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке".

https://ria.ru/20230626/vagner-1880584465.html

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сша, россия, москва, джон кирби, сергей лавров, линн трейси, в мире