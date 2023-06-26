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Житель Приморья поджег мужчину и ранил стрелой женщину в результате ссоры - РИА Новости, 26.06.2023
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04:31 26.06.2023 (обновлено: 11:02 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/konflikt-1880382531.html
Житель Приморья поджег мужчину и ранил стрелой женщину в результате ссоры
Житель Приморья поджег мужчину и ранил стрелой женщину в результате ссоры - РИА Новости, 26.06.2023
Житель Приморья поджег мужчину и ранил стрелой женщину в результате ссоры
Житель поселка Трудовое в Приморском крае при конфликте из-за предполагаемого воровства электричества поджег мужчину при помощи горючей жидкости и насквозь... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T04:31
2023-06-26T11:02
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Житель поселка Трудовое в Приморском крае при конфликте из-за предполагаемого воровства электричества поджег мужчину при помощи горючей жидкости и насквозь пробил шею женщине стрелой, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее в СМИ появилась информация, что в дачном товариществе в поселке Трудовое произошел конфликт при выявлении хищений электроэнергии. Один участник спора якобы пугал оппонентов самодельным огнеметом, а когда оружие пытались отобрать, он поджег им человека, а потом выстрелил из ружья для подводной охоты в шею председателю садового товарищества, пробив ей шею насквозь."Вечером 25 июня 2023 года на улице Василия Рябова в поселке Трудовое мужчина 1958 года рождения в результате конфликта с местными жителями поджег легковоспламеняющуюся жидкость из баллона в отношении мужчины 1976 года рождения, причинив потерпевшему обширные ожоги 60 процентов тела. Затем фигурант выстрелил из предмета, снаряженного стрелой, в женщину 1981 года рождения, насквозь пронзив шею потерпевшей", — сказали в прокуратуре.По информации пресс-службы, против нападавшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. И он, и пострадавшие госпитализированы.В пресс-службе Минздрава региона рассказали РИА Новости, что с места конфликта скорая помощь увезла одного мужчину, которого затем поместили в ожоговое отделение больницы, а другие потерпевшие в скорую сразу не обращались.
https://ria.ru/20230626/proisshestvie-1880381819.html
https://ria.ru/20230625/delo-1880370894.html
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происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
Житель Приморья поджег мужчину и ранил стрелой женщину в результате ссоры

Житель Приморья поджег мужчину и выстрелил в женщину из-за подозрения в воровстве света

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Житель поселка Трудовое в Приморском крае при конфликте из-за предполагаемого воровства электричества поджег мужчину при помощи горючей жидкости и насквозь пробил шею женщине стрелой, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в СМИ появилась информация, что в дачном товариществе в поселке Трудовое произошел конфликт при выявлении хищений электроэнергии. Один участник спора якобы пугал оппонентов самодельным огнеметом, а когда оружие пытались отобрать, он поджег им человека, а потом выстрелил из ружья для подводной охоты в шею председателю садового товарищества, пробив ей шею насквозь.
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"Вечером 25 июня 2023 года на улице Василия Рябова в поселке Трудовое мужчина 1958 года рождения в результате конфликта с местными жителями поджег легковоспламеняющуюся жидкость из баллона в отношении мужчины 1976 года рождения, причинив потерпевшему обширные ожоги 60 процентов тела. Затем фигурант выстрелил из предмета, снаряженного стрелой, в женщину 1981 года рождения, насквозь пронзив шею потерпевшей", — сказали в прокуратуре.
По информации пресс-службы, против нападавшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. И он, и пострадавшие госпитализированы.
В пресс-службе Минздрава региона рассказали РИА Новости, что с места конфликта скорая помощь увезла одного мужчину, которого затем поместили в ожоговое отделение больницы, а другие потерпевшие в скорую сразу не обращались.
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