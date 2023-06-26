https://ria.ru/20230626/kndr-1880384240.html

КНДР предупредила, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны"

КНДР предупредила, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны" - РИА Новости, 26.06.2023

КНДР предупредила, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны"

США и Южная Корея довели напряженность на Корейском полуострове до максимального уровня, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на МИД КНДР. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T05:44

2023-06-26T05:44

2023-06-26T10:25

в мире

сша

южная корея

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. США и Южная Корея довели напряженность на Корейском полуострове до максимального уровня, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на МИД КНДР."Воинственные действия США подтолкнули военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, которые уже погрузились в крайне нестабильную ситуацию, близкую к грани ядерной войны", — сообщили в министерстве.В исследовательском отчете Института американских исследований МИД КНДР военная напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с ночью перед началом Корейской войны 1950-53 годов, а США и Южная Корея обвиняются в "бредовой антикоммунистической военной конфронтации" и "риторических угрозах".В исследовании содержится предупреждение, что война на полуострове "быстро перерастет в мировую и термоядерную войну, беспрецедентную для мира" и приведет "к самым катастрофическим и необратимым последствиям" для мира и стабильности в регионе и всех остальных.

https://ria.ru/20230624/kontrmery-1880218742.html

https://ria.ru/20230619/kndr-1879110569.html

сша

южная корея

корейский полуостров

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в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, кндр (северная корея)