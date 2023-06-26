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КНДР предупредила, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны" - РИА Новости, 26.06.2023
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05:44 26.06.2023 (обновлено: 10:25 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/kndr-1880384240.html
КНДР предупредила, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны"
КНДР предупредила, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны" - РИА Новости, 26.06.2023
КНДР предупредила, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны"
США и Южная Корея довели напряженность на Корейском полуострове до максимального уровня, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на МИД КНДР. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:44
2023-06-26T10:25
в мире
сша
южная корея
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. США и Южная Корея довели напряженность на Корейском полуострове до максимального уровня, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на МИД КНДР."Воинственные действия США подтолкнули военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, которые уже погрузились в крайне нестабильную ситуацию, близкую к грани ядерной войны", — сообщили в министерстве.В исследовательском отчете Института американских исследований МИД КНДР военная напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с ночью перед началом Корейской войны 1950-53 годов, а США и Южная Корея обвиняются в "бредовой антикоммунистической военной конфронтации" и "риторических угрозах".В исследовании содержится предупреждение, что война на полуострове "быстро перерастет в мировую и термоядерную войну, беспрецедентную для мира" и приведет "к самым катастрофическим и необратимым последствиям" для мира и стабильности в регионе и всех остальных.
https://ria.ru/20230624/kontrmery-1880218742.html
https://ria.ru/20230619/kndr-1879110569.html
сша
южная корея
корейский полуостров
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в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
КНДР предупредила, что Корейский полуостров близок к "грани ядерной войны"

МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в нагнетании напряженности до грани ядерной войны

© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Северной и Южной Кореи
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. США и Южная Корея довели напряженность на Корейском полуострове до максимального уровня, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на МИД КНДР.
"Воинственные действия США подтолкнули военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, которые уже погрузились в крайне нестабильную ситуацию, близкую к грани ядерной войны", — сообщили в министерстве.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
МИД КНДР пригрозил США ответом из-за активности на Корейском полуострове
24 июня, 17:23
В исследовательском отчете Института американских исследований МИД КНДР военная напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с ночью перед началом Корейской войны 1950-53 годов, а США и Южная Корея обвиняются в "бредовой антикоммунистической военной конфронтации" и "риторических угрозах".
В исследовании содержится предупреждение, что война на полуострове "быстро перерастет в мировую и термоядерную войну, беспрецедентную для мира" и приведет "к самым катастрофическим и необратимым последствиям" для мира и стабильности в регионе и всех остальных.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
КНДР хочет укреплять отношения с выступающими против США странами
19 июня, 12:26
 
В миреСШАЮжная КореяКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)
 
 
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