https://ria.ru/20230626/kitay-1880580563.html
Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР
Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР - РИА Новости, 26.06.2023
Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР
Китайские дипломаты выразили резкий протест Вашингтону в связи с арестом и предъявлением обвинений в поставках веществ для производства наркотиков гражданам КНР РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:35
2023-06-26T20:35
2023-06-26T20:35
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Китайские дипломаты выразили резкий протест Вашингтону в связи с арестом и предъявлением обвинений в поставках веществ для производства наркотиков гражданам КНР и китайским компаниям. "Посольство Китая в Соединенных Штатах выступило с серьезными заявлениями и резким протестом в адрес американской стороны", - сообщили в посольстве КНР в США. Операцию по задержанию граждан Китая в третьей стране дипмиссия называет "ловушкой". Ранее в пятницу минюст США сообщил о предъявлении обвинений четырем китайским компаниям и восьми гражданам КНР за поставки химических веществ для производства наркотиков в Мексику. Двое проходящих по делу граждан Китая были арестованы на Гавайях в ходе спецоперации. "Это серьезно нарушает законные права граждан КНР и компаний. Китай резко осуждает такие действия", - говорится в заявлении дипмиссии. Китайские дипломаты указывают, что, несмотря публичные заявления о намерении возобновить двусторонний диалог по проблеме наркотрафика, США с помощью "санкций, обвинений и даже ловушек" наказывают китайских граждан и компании, при этом игнорируя усилия КНР по борьбе с наркотиками. "Мы призываем США прекратить обвинять, унижать и атаковать Китай, немедленно снять все санкции в отношении китайских правоохранительных органов, занимающихся борьбой с наркотиками, перестать использовать вопросы, связанные с фентанилом, в качестве предлога для наложения санкций, предъявлять обвинения или предлагать вознаграждение за охоту на китайские компании и граждан, прекратить произвольные задержания и немедленно освободить незаконно арестованных граждан КНР", - заявили в дипмиссии, подчеркнув, что Китай "будет продолжать делать все необходимое для твердой защиты законных прав и интересов своих граждан и компаний".В начале июня министерство финансов США сообщило о введении санкций против ряда китайских компаний и граждан КНР за якобы поставки картелям в Мексике сырья для производства наркотика фентанила, предназначенного для американского рынка. Власти КНР многократно заявляли, что Китай всегда решительно боролся с незаконным оборотом наркотиков и делал все возможное, чтобы помочь США решить проблему фентанила.
https://ria.ru/20230625/otnosheniya-1880359297.html
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в мире, китай, сша, мексика
В мире, Китай, США, Мексика
Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР
Посольство Китая выразило протест Вашингтону в связи с арестом граждан КНР
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Китайские дипломаты выразили резкий протест Вашингтону в связи с арестом и предъявлением обвинений в поставках веществ для производства наркотиков гражданам КНР и китайским компаниям.
"Посольство Китая в Соединенных Штатах выступило с серьезными заявлениями и резким протестом в адрес американской стороны", - сообщили в посольстве КНР в США
. Операцию по задержанию граждан Китая в третьей стране дипмиссия называет "ловушкой". Ранее в пятницу минюст США сообщил о предъявлении обвинений четырем китайским компаниям и восьми гражданам КНР за поставки химических веществ для производства наркотиков в Мексику
. Двое проходящих по делу граждан Китая были арестованы на Гавайях
в ходе спецоперации.
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"Это серьезно нарушает законные права граждан КНР и компаний. Китай резко осуждает такие действия", - говорится в заявлении дипмиссии. Китайские дипломаты указывают, что, несмотря публичные заявления о намерении возобновить двусторонний диалог по проблеме наркотрафика, США с помощью "санкций, обвинений и даже ловушек" наказывают китайских граждан и компании, при этом игнорируя усилия КНР по борьбе с наркотиками.
«
"Мы призываем США прекратить обвинять, унижать и атаковать Китай, немедленно снять все санкции в отношении китайских правоохранительных органов, занимающихся борьбой с наркотиками, перестать использовать вопросы, связанные с фентанилом, в качестве предлога для наложения санкций, предъявлять обвинения или предлагать вознаграждение за охоту на китайские компании и граждан, прекратить произвольные задержания и немедленно освободить незаконно арестованных граждан КНР", - заявили в дипмиссии, подчеркнув, что Китай "будет продолжать делать все необходимое для твердой защиты законных прав и интересов своих граждан и компаний".
В начале июня министерство финансов США сообщило о введении санкций против ряда китайских компаний и граждан КНР за якобы поставки картелям в Мексике сырья для производства наркотика фентанила, предназначенного для американского рынка. Власти КНР многократно заявляли, что Китай всегда решительно боролся с незаконным оборотом наркотиков и делал все возможное, чтобы помочь США решить проблему фентанила.
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