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Американского политика унизили в прямом эфире из-за слов о России - РИА Новости, 26.06.2023
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17:57 26.06.2023 (обновлено: 18:13 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/kerri-1880549245.html
Американского политика унизили в прямом эфире из-за слов о России
Американского политика унизили в прямом эфире из-за слов о России - РИА Новости, 26.06.2023
Американского политика унизили в прямом эфире из-за слов о России
Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбан вступил в жесткую полемику с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в эфире из-за отношения бывшего главы... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:57
2023-06-26T18:13
в мире
сша
россия
ирак
джон керри
саддам хусейн
колин пауэлл
оон
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбан вступил в жесткую полемику с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в эфире из-за отношения бывшего главы внешнеполитического ведомства к России."Господин Керри, чтобы показать, что Запад следует принципам, должны ли мы также судить Буша за Ирак? Разве это не нападение, основанное на лжи?" — задал вопрос журналист.Экс-дипломат ответил ему отрицательно."Нет... Ну мы не знали, что это ложь. Послушайте, мы не собираемся снова открывать это дело", — сказал Керри.По мнению Рошбана, позиция экс-дипломата по российской специальной военной операции должна также учитывать исторический опыт США, постоянно вторгавшихся на территории других государств.Военная операция США в Ираке началась в марте 2003 года, за годы оккупации в стране погибли не менее 97 тысяч мирных жителей. Поводом для вторжения стала информация ЦРУ о якобы наличии в республике запасов оружия массового поражения. Пятого февраля 2003 года, в ходе заседания Совета Безопасности ООН, госсекретарь Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком. Также утверждалось о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом.
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в мире, сша, россия, ирак, джон керри, саддам хусейн, колин пауэлл, оон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Ирак, Джон Керри, Саддам Хусейн, Колин Пауэлл, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Американского политика унизили в прямом эфире из-за слов о России

Журналист LCI обвинил экс-госсекретаря США Керри в двойных стандартах из-за России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбан вступил в жесткую полемику с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в эфире из-за отношения бывшего главы внешнеполитического ведомства к России.
«
"Господин Керри, чтобы показать, что Запад следует принципам, должны ли мы также судить Буша за Ирак? Разве это не нападение, основанное на лжи?" — задал вопрос журналист.
Экс-дипломат ответил ему отрицательно.
"Нет... Ну мы не знали, что это ложь. Послушайте, мы не собираемся снова открывать это дело", — сказал Керри.
По мнению Рошбана, позиция экс-дипломата по российской специальной военной операции должна также учитывать исторический опыт США, постоянно вторгавшихся на территории других государств.
Военная операция США в Ираке началась в марте 2003 года, за годы оккупации в стране погибли не менее 97 тысяч мирных жителей. Поводом для вторжения стала информация ЦРУ о якобы наличии в республике запасов оружия массового поражения. Пятого февраля 2003 года, в ходе заседания Совета Безопасности ООН, госсекретарь Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком. Также утверждалось о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом.
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В миреСШАРоссияИракДжон КерриСаддам ХусейнКолин ПауэллООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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