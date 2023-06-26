https://ria.ru/20230626/kerri-1880549245.html

Американского политика унизили в прямом эфире из-за слов о России

Американского политика унизили в прямом эфире из-за слов о России - РИА Новости, 26.06.2023

Американского политика унизили в прямом эфире из-за слов о России

Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбан вступил в жесткую полемику с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в эфире из-за отношения бывшего главы... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:57

2023-06-26T17:57

2023-06-26T18:13

в мире

сша

россия

ирак

джон керри

саддам хусейн

колин пауэлл

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982869_0:56:3177:1843_1920x0_80_0_0_a7d9061fbb35a54463f3eb20be52a7bd.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбан вступил в жесткую полемику с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в эфире из-за отношения бывшего главы внешнеполитического ведомства к России."Господин Керри, чтобы показать, что Запад следует принципам, должны ли мы также судить Буша за Ирак? Разве это не нападение, основанное на лжи?" — задал вопрос журналист.Экс-дипломат ответил ему отрицательно."Нет... Ну мы не знали, что это ложь. Послушайте, мы не собираемся снова открывать это дело", — сказал Керри.По мнению Рошбана, позиция экс-дипломата по российской специальной военной операции должна также учитывать исторический опыт США, постоянно вторгавшихся на территории других государств.Военная операция США в Ираке началась в марте 2003 года, за годы оккупации в стране погибли не менее 97 тысяч мирных жителей. Поводом для вторжения стала информация ЦРУ о якобы наличии в республике запасов оружия массового поражения. Пятого февраля 2003 года, в ходе заседания Совета Безопасности ООН, госсекретарь Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком. Также утверждалось о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом.

https://ria.ru/20230320/irak-1859022955.html

сша

россия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, россия, ирак, джон керри, саддам хусейн, колин пауэлл, оон, центральное разведывательное управление (цру)