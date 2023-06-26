Американского политика унизили в прямом эфире из-за слов о России
Журналист LCI обвинил экс-госсекретаря США Керри в двойных стандартах из-за России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбан вступил в жесткую полемику с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в эфире из-за отношения бывшего главы внешнеполитического ведомства к России.
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"Господин Керри, чтобы показать, что Запад следует принципам, должны ли мы также судить Буша за Ирак? Разве это не нападение, основанное на лжи?" — задал вопрос журналист.
Экс-дипломат ответил ему отрицательно.
"Нет... Ну мы не знали, что это ложь. Послушайте, мы не собираемся снова открывать это дело", — сказал Керри.
По мнению Рошбана, позиция экс-дипломата по российской специальной военной операции должна также учитывать исторический опыт США, постоянно вторгавшихся на территории других государств.
Военная операция США в Ираке началась в марте 2003 года, за годы оккупации в стране погибли не менее 97 тысяч мирных жителей. Поводом для вторжения стала информация ЦРУ о якобы наличии в республике запасов оружия массового поражения. Пятого февраля 2003 года, в ходе заседания Совета Безопасности ООН, госсекретарь Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком. Также утверждалось о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом.