https://ria.ru/20230626/karta-1880566707.html

Минкульт предложил улучшить процесс покупки билетов по "Пушкинской карте"

Минкульт предложил улучшить процесс покупки билетов по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 26.06.2023

Минкульт предложил улучшить процесс покупки билетов по "Пушкинской карте"

Минкультуры предлагает подтверждать личность владельцев "Пушкинской карты" по QR-коду, оповещать пользователей о переносе или отмене мероприятий, а также... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:59

2023-06-26T18:59

2023-06-26T18:59

технологии

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

почта банк

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минкультуры предлагает подтверждать личность владельцев "Пушкинской карты" по QR-коду, оповещать пользователей о переносе или отмене мероприятий, а также расширить требования к организациям культуры для участия в программе, сообщили в пресс-службе ведомства. "Будет также усовершенствован процесс покупки и контроля билета. Для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы. А для подтверждения личности владельца Пушкинской карты, предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, на территории отдельных субъектов Российской Федерации предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пользователям карт будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене, а возврат денег предлагается осуществлять автоматически. Кроме того, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса. Расширенные требования предлагают ввести для заявок организаций культуры, а также критериям отбора мероприятий и самих учреждений - организация должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица, а также иметь материально-технические ресурсы для оказания услуг и открытый доступ к информации о своей деятельности, отметили в пресс-службе. Также в Минкультуры предложили внедрить новый механизм предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат. Проект предусматривает возможность участия в программе "Пушкинская карта" нескольких кредитных организаций в качестве операторов, говорится в пресс-релизе. Ранее единственным оператором программы выступал "Почта Банк".

https://radiosputnik.ria.ru/20220720/tramvaychik-1803764700.html

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технологии, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), почта банк