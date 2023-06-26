https://ria.ru/20230626/karta-1880566707.html
Минкульт предложил улучшить процесс покупки билетов по "Пушкинской карте"
Минкульт предложил улучшить процесс покупки билетов по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 26.06.2023
Минкульт предложил улучшить процесс покупки билетов по "Пушкинской карте"
Минкультуры предлагает подтверждать личность владельцев "Пушкинской карты" по QR-коду, оповещать пользователей о переносе или отмене мероприятий, а также... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:59
2023-06-26T18:59
2023-06-26T18:59
технологии
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
почта банк
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минкультуры предлагает подтверждать личность владельцев "Пушкинской карты" по QR-коду, оповещать пользователей о переносе или отмене мероприятий, а также расширить требования к организациям культуры для участия в программе, сообщили в пресс-службе ведомства. "Будет также усовершенствован процесс покупки и контроля билета. Для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы. А для подтверждения личности владельца Пушкинской карты, предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, на территории отдельных субъектов Российской Федерации предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пользователям карт будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене, а возврат денег предлагается осуществлять автоматически. Кроме того, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса. Расширенные требования предлагают ввести для заявок организаций культуры, а также критериям отбора мероприятий и самих учреждений - организация должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица, а также иметь материально-технические ресурсы для оказания услуг и открытый доступ к информации о своей деятельности, отметили в пресс-службе. Также в Минкультуры предложили внедрить новый механизм предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат. Проект предусматривает возможность участия в программе "Пушкинская карта" нескольких кредитных организаций в качестве операторов, говорится в пресс-релизе. Ранее единственным оператором программы выступал "Почта Банк".
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технологии, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), почта банк
Технологии, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Почта банк
Минкульт предложил улучшить процесс покупки билетов по "Пушкинской карте"
Минкульт предложил улучшить процесс покупки и контроля билетов по "Пушкинской карте"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минкультуры предлагает подтверждать личность владельцев "Пушкинской карты" по QR-коду, оповещать пользователей о переносе или отмене мероприятий, а также расширить требования к организациям культуры для участия в программе, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Будет также усовершенствован процесс покупки и контроля билета. Для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы. А для подтверждения личности владельца Пушкинской карты, предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, на территории отдельных субъектов Российской Федерации предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что пользователям карт будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене, а возврат денег предлагается осуществлять автоматически. Кроме того, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса.
Расширенные требования предлагают ввести для заявок организаций культуры, а также критериям отбора мероприятий и самих учреждений - организация должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица, а также иметь материально-технические ресурсы для оказания услуг и открытый доступ к информации о своей деятельности, отметили в пресс-службе.
Также в Минкультуры предложили внедрить новый механизм предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат. Проект предусматривает возможность участия в программе "Пушкинская карта" нескольких кредитных организаций в качестве операторов, говорится в пресс-релизе. Ранее единственным оператором программы выступал "Почта Банк
".
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