https://ria.ru/20230626/kamchatka-1880390872.html
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села - РИА Новости, 26.06.2023
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села
Рыбаков, пропавших в Охотском море в Соболевском районе Камчатского края, нашли живыми в 25 километрах от села Устьевое, сообщили в региональном управлении МЧС... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:33
2023-06-26T08:33
2023-06-26T08:33
происшествия
охотское море
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Рыбаков, пропавших в Охотском море в Соболевском районе Камчатского края, нашли живыми в 25 километрах от села Устьевое, сообщили в региональном управлении МЧС России. Ведомство ранее проинформировало, что двое мужчин 25 июня вышли из села Устьевого в море на рыбалку на резиновой лодке "Посейдон", с наступлением темноты они не вернулись. "Днем 26 июня были обнаружены рыбаки, пропавшие накануне в Охотском море. Мужчины живы, в медицинской помощи не нуждаются. Людей, идущих по берегу в 25 километрах от села Устьевого, заметили сотрудники местного филиала Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю, которые обследовали прибрежную территорию", - говорится в сообщении. По предварительным данным, лодка, на которой следовали рыбаки, получила пробоину и затонула. Мужчины зацепились за плавучий буй и были доставлены на берег проходившей мимо лодкой, после чего отправились домой пешком.
https://ria.ru/20230622/malchik-1879871250.html
https://ria.ru/20230626/primore-1880379780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Камчатский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села
Двух рыбаков, пропавших в Охотском море, нашли в 25 километрах от села Устьевое
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Рыбаков, пропавших в Охотском море в Соболевском районе Камчатского края, нашли живыми в 25 километрах от села Устьевое, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Ведомство ранее проинформировало, что двое мужчин 25 июня вышли из села Устьевого в море на рыбалку на резиновой лодке "Посейдон", с наступлением темноты они не вернулись.
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"Днем 26 июня были обнаружены рыбаки, пропавшие накануне в Охотском море. Мужчины живы, в медицинской помощи не нуждаются. Людей, идущих по берегу в 25 километрах от села Устьевого, заметили сотрудники местного филиала Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю, которые обследовали прибрежную территорию", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, лодка, на которой следовали рыбаки, получила пробоину и затонула. Мужчины зацепились за плавучий буй и были доставлены на берег проходившей мимо лодкой, после чего отправились домой пешком.
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