Рейтинг@Mail.ru
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/kamchatka-1880390872.html
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села - РИА Новости, 26.06.2023
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села
Рыбаков, пропавших в Охотском море в Соболевском районе Камчатского края, нашли живыми в 25 километрах от села Устьевое, сообщили в региональном управлении МЧС... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:33
2023-06-26T08:33
происшествия
охотское море
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794459649_112:0:2240:1197_1920x0_80_0_0_1a2798d9624b652c1c3352271f39ba36.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Рыбаков, пропавших в Охотском море в Соболевском районе Камчатского края, нашли живыми в 25 километрах от села Устьевое, сообщили в региональном управлении МЧС России. Ведомство ранее проинформировало, что двое мужчин 25 июня вышли из села Устьевого в море на рыбалку на резиновой лодке "Посейдон", с наступлением темноты они не вернулись. "Днем 26 июня были обнаружены рыбаки, пропавшие накануне в Охотском море. Мужчины живы, в медицинской помощи не нуждаются. Людей, идущих по берегу в 25 километрах от села Устьевого, заметили сотрудники местного филиала Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю, которые обследовали прибрежную территорию", - говорится в сообщении. По предварительным данным, лодка, на которой следовали рыбаки, получила пробоину и затонула. Мужчины зацепились за плавучий буй и были доставлены на берег проходившей мимо лодкой, после чего отправились домой пешком.
https://ria.ru/20230622/malchik-1879871250.html
https://ria.ru/20230626/primore-1880379780.html
охотское море
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794459649_0:0:2211:1658_1920x0_80_0_0_ce6d4a3595ae14b9c56feefb1c7f6107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, охотское море, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Камчатский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села

Двух рыбаков, пропавших в Охотском море, нашли в 25 километрах от села Устьевое

© РИА Новости / СтрингерРыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир
Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Рыбаков, пропавших в Охотском море в Соболевском районе Камчатского края, нашли живыми в 25 километрах от села Устьевое, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Ведомство ранее проинформировало, что двое мужчин 25 июня вышли из села Устьевого в море на рыбалку на резиновой лодке "Посейдон", с наступлением темноты они не вернулись.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В Самарской области пропал школьник
22 июня, 19:26
"Днем 26 июня были обнаружены рыбаки, пропавшие накануне в Охотском море. Мужчины живы, в медицинской помощи не нуждаются. Людей, идущих по берегу в 25 километрах от села Устьевого, заметили сотрудники местного филиала Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю, которые обследовали прибрежную территорию", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, лодка, на которой следовали рыбаки, получила пробоину и затонула. Мужчины зацепились за плавучий буй и были доставлены на берег проходившей мимо лодкой, после чего отправились домой пешком.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей
Вчера, 02:04
 
ПроисшествияОхотское мореКамчатский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала