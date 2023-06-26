https://ria.ru/20230626/kamchatka-1880390872.html

Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села

Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села - РИА Новости, 26.06.2023

Пропавших в Охотском море рыбаков нашли в 25 километрах от камчатского села

Рыбаков, пропавших в Охотском море в Соболевском районе Камчатского края, нашли живыми в 25 километрах от села Устьевое, сообщили в региональном управлении МЧС... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:33

2023-06-26T08:33

2023-06-26T08:33

происшествия

охотское море

камчатский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн - РИА Новости. Рыбаков, пропавших в Охотском море в Соболевском районе Камчатского края, нашли живыми в 25 километрах от села Устьевое, сообщили в региональном управлении МЧС России. Ведомство ранее проинформировало, что двое мужчин 25 июня вышли из села Устьевого в море на рыбалку на резиновой лодке "Посейдон", с наступлением темноты они не вернулись. "Днем 26 июня были обнаружены рыбаки, пропавшие накануне в Охотском море. Мужчины живы, в медицинской помощи не нуждаются. Людей, идущих по берегу в 25 километрах от села Устьевого, заметили сотрудники местного филиала Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю, которые обследовали прибрежную территорию", - говорится в сообщении. По предварительным данным, лодка, на которой следовали рыбаки, получила пробоину и затонула. Мужчины зацепились за плавучий буй и были доставлены на берег проходившей мимо лодкой, после чего отправились домой пешком.

https://ria.ru/20230622/malchik-1879871250.html

https://ria.ru/20230626/primore-1880379780.html

охотское море

камчатский край

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, охотское море, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)